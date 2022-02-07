新聞集團與蘋果擴大合作 將在Apple News提供更多內容
新聞集團執行長Robert Thomson在近期舉行財報會議上表示，已經與蘋果達成新合作協議，預計在Apple News服務擴大合作。
Robert Thomson說明，除了先前已經與Google、Facebook進行合作，目前也與蘋果簽署擴大合作協議，而此比交易預計成為新聞集團重要訂閱與廣告營收來源。
在此之前，蘋果已經與新聞集團簽署合作協議，藉此取得華爾街日報、泰晤士報、紐約郵報、太陽報等內容，預期在此次合作中會接續提供更多新聞內容，讓Apple News+與Apple News+訂閱用戶使用。
蘋果在2019年宣布推出Apple News+付費訂閱服務，相較原本的Apple News服務以每月9.99美元價格訂閱，本身則是建立在過去收購數位雜誌訂閱平台Texture的基礎上，並且提供涵蓋娛樂、新聞、時尚、健康、運動在內內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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