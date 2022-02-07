新聞集團與蘋果擴大合作 將在Apple News提供更多內容

在稍早更新的Power On專欄內容中，彭博新聞記者Mark Gurman表示蘋果預計在3月8日以線上形式舉辦春季發表會活動，而將發表產品會是先前有不少傳聞的新款iPhone SE，以及新款iPad Air，另外更預期揭曉換上M2處理器設計的新款入門定位MacBook Pro，並且更新MacBook Air與入門款iMac機種，而高階款iMac可能會在下半年才會正式推出。

2022-02-07 08:01