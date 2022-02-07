加速電動車布局 福特將在未來10年額外投資200億美元

近期除了攜手線上支付業者Stripe，藉此跨入線上電商市場競爭，福特更傳出將加速其電動車市場佈局腳步，預計在電動車產品發展增加投資200億美元，藉此加速電動車產品普及化。

彭博新聞引述消息來源指出，此項由前蘋果及Tesla主管Doug Field推動改革，將使福特在未來5-10年間額外增加100億至200億美元資金，藉此加速企業全面轉向電動車產品發展。

而此項投資預計會建立在福特先前已經對外公告，預計在2025年前以多達300億美元投入純電車輛發展的Ford+計畫基礎上，藉此在全球各地政府計畫在未來邁向零碳排放目標發展下，透過轉型爭取全新發展機會。

不過，福特發言人並未對此消息作任何回應，但強調會持續在Ford+計畫擴大發展。

目前福特在Ford+轉型計畫中，除了將大幅擁抱電動車發展，更預計在2030年以前於全球市場實現40%銷售車款為電動車，在2025年後更使電動車產品營收可達300億美元規模，其中也包含運用既有資源創造全新車輛價值。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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