原訂營運至2024年的國際太空站 可繼續延長至2030年底

美國太空總署 (NASA)稍早說明，將使原訂營運至2024年的國際太空站，可繼續延長至2030年底，預計讓國際太空站於2031年1月退役，預計墜入位於太平洋被稱為「尼莫點」的偏遠地區。另外，美國太空總署也再次宣布延後Artemis I登月任務，將從先前延後至2月的執行時間，調整至今年4月或5月。

國際太空站是在1998年11月20日開始發射至外太空組建，從2000年接待第一批太空人之後，至今已經營運超過20年，並且累積接待超過來自19個國家地區的200多名太空人。

最初時候，國際太空站原訂僅使用15年，但後來因為美國、俄羅斯研究任務需求，因此將營運使用年限延後，後續更將使用年限從2020年延長至2024年，目前則是在美國政府繼續支持下，將使國際太空站營運使用年限延後至2030年。

而在2031年1月時，國際太空站將比照過往處理廢棄衛星、火箭方式，將使其墜入位於太平洋偏遠地區的「尼莫點」，約距離紐西蘭東部海岸約3000英哩 (約4828.03公里)，以及位於南極州以北2000英哩 (約3218.69公里)距離交集處，此處並未有任何人類定居，因此被選作國際太空站自然墜入地點。

至於在國際太空站退役之後，接下來將會由美國太空總署與亞馬遜創辦人Jeff Bezos旗下太空公司藍色起源 (Blue Origin)等民間業者合作，預計以新技術打造全新商用太空站，藉此讓更多投入太空領域發展的政府單位、民間企業使用。

不過，相關看法也認為目前國際太空站能否維持使用至2030年，其實還有不少變數，畢竟隨著多年使用，不少金屬零件其實都已經開始出現老化現象，甚至出現裂縫與漏氣情況，雖然持續透過維修方式解決問題，但不少看法預期國際太空站在2025年之後將會出現更多零件問題。

除了宣布延長國際太空站使用年限，美國太空總署更宣布再次延後Artemis I登月任務，原因在於發生小規模技術障礙，使得此項原本計畫在2021年底執行的登月任務再次延後，先前則是因為其他因素已經延後至2月。

目前美國太空總署希望順利完成Artemis I登月任務，接續才會藉由Artemis II登月任務將太空人再次送上月球。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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