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微軟傳可能放棄打造HoloLens 3 將與三星合作打造全新混合實境頭戴裝置
在2019年的MWC展會活動上揭曉HoloLens 2之後，微軟目前似乎已經取消原訂推出的HoloLens 3，後續可能轉向與三星合作打造一款全新混合實境頭戴裝置。
Business Insider網站取得微軟內部消息指稱，微軟早在幾個月之前就已經取消原訂打造HoloLens 3的計畫，同時預計與三星展開合作，預計推出一款全新混合實境頭戴裝置。
不過，微軟發言人Frank Shaw在後續回應中，則強調微軟依然會投入HoloLens系列裝置研發，並且說明此款產品為微軟布局元宇宙市場重要項目，但針對微軟與三星合作打造新款混合實境頭戴裝置的傳聞，Frank Shaw則未透露更進一步消息。
雖然無法確認微軟放棄HoloLens 2的具體原因，但可以確認的是微軟依然會強化元宇宙市場布局，因此未來依然有可能在持續以軟體形式打造元宇宙應用項目之餘，持續藉由硬體裝置強化元宇宙應用體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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