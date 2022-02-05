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傳白宮將組建網路安全審查委員會 將審查影響政府及企業的網路安全問題
華爾街日報引述消息指稱，拜登政府團隊正召集組建網路安全審查委員會，預計審查影響政府及企業的網路安全問題。
依照相關說法，此網路安全審查委員會將由政府及民間企業專家組成，首波任務會先聚焦近期產生不少影響的Apache Log4j嚴重漏洞問題。
而網路安全審查委員會的定位有點類似美國國家運輸安全委員會，並且隸屬於國土安全部的一部分，主要用於確保美國境內網路安全，並且避免任何網路攻擊影響政府或企業組織運作。
關於網路安全審查委員會組成具體細節，相關消息表示將會在美國時間週四稍晚時候對外公布，但美國白宮方面並未對此報導做回應。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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