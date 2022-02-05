快訊

直播／桃園物流、高雄旅館群聚兩地燒 指揮中心下午2時說明

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳白宮將組建網路安全審查委員會 將審查影響政府及企業的網路安全問題

聯合新聞網 / 楊又肇

華爾街日報引述消息指稱，拜登政府團隊正召集組建網路安全審查委員會，預計審查影響政府及企業的網路安全問題。

依照相關說法，此網路安全審查委員會將由政府及民間企業專家組成，首波任務會先聚焦近期產生不少影響的Apache Log4j嚴重漏洞問題。

而網路安全審查委員會的定位有點類似美國國家運輸安全委員會，並且隸屬於國土安全部的一部分，主要用於確保美國境內網路安全，並且避免任何網路攻擊影響政府或企業組織運作。

關於網路安全審查委員會組成具體細節，相關消息表示將會在美國時間週四稍晚時候對外公布，但美國白宮方面並未對此報導做回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 華爾街 拜登

延伸閱讀

狙殺IS首腦如當年突擊賓拉登 拜登、賀錦麗全程觀看

從中國公司買13億美元新冠試劑 白宮：美產能不足

仿傚獵殺賓拉丹 專家：拜登試圖搶救低民調

備忘錄流出 川普陣營曾要求國安局供外國勢力助拜登證據

相關新聞

微軟傳可能放棄打造HoloLens 3 將與三星合作打造全新混合實境頭戴裝置

在2019年的MWC展會活動上揭曉HoloLens 2之後，微軟目前似乎已經取消原訂推出的HoloLens 3，後續可能轉向與三星合作打造一款全新混合實境頭戴裝置。

傳白宮將組建網路安全審查委員會 將審查影響政府及企業的網路安全問題

華爾街日報引述消息指稱，拜登政府團隊正召集組建網路安全審查委員會，預計審查影響政府及企業的網路安全問題。

瀏覽器業者Brave批評Google的Topics廣告演算法 仍未解決用戶隱私問題

針對Google日前提出的新廣告追蹤技術Topics，訴求保護用戶隱私的瀏覽器業者Brave再次發文批評，指稱Topics實際上是FLoC演算法的修改版本，並未解決用戶隱私問題。

Meta公布Reality Labs營運狀況 元宇宙布局仍持續虧損

Facebook在去年10月將公司名稱更改為Meta之後，此次在2021財年第四季財報結果中，則是首度對外公布Reality Labs營運狀況。

集英社在內4家出版業者向Cloudflare提告 指其成為盜版漫畫傳播「幫凶」

針對許多盜版漫畫網站藉由Cloudflare所提供CDN服務，於全球各地提供穩定、快速的盜版漫畫內容存取，包含集英社、小學館、講談社與角川 (KADOKAWA)在內4家出版業者共同向Cloudflare提告，並且要求4億6000萬日圓 (約401萬美元，或是新台幣1億1138萬元)經濟損失賠償。

虛擬化軟體服務業者Citrix確認以165億美元出售 預計年中之後恢復私有化

同樣以虛擬化應用聞名的Citrix，稍早宣布以165億美元價格轉讓給私募基金公司Evergreen Coast Capital，以及Vista Equity Partners。而在此筆交易之後，將使Citrix恢復私有化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。