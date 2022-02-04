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瀏覽器業者Brave批評Google的Topics廣告演算法 仍未解決用戶隱私問題

聯合新聞網 / 楊又肇

針對Google日前提出的新廣告追蹤技術Topics，訴求保護用戶隱私的瀏覽器業者Brave再次發文批評，指稱Topics實際上是FLoC演算法的修改版本，並未解決用戶隱私問題。

依照Google先前說明，Topics將會以使用者感興趣內容為基礎，並且以隱私沙盒 (privacy sandbox)形式打造的演算法，藉此在廣告投放效益與用戶隱私保護之間取得平衡。在Topics演算法運作過程中，將使瀏覽器依照使用者瀏覽歷史內容，歸納可代表使用者個人感興趣內容，藉此建立適合使用者的廣告投放方式。

而所有演算都會在使用者操作裝置上完成，不會涉及經手Google或其他服務所使用網路伺服器，意謂所有運算僅在裝置端的瀏覽器完成，不會將任何隱私數據回傳到Google或其他服務存放，同時代表使用者感興趣的「輪廓」，更僅只是依照使用者近期瀏覽內容所建構的動態模型，過一段時間就會隨著使用者瀏覽內容改變。

不過，Brave指稱Topics演算法原理實際上與先前充滿爭議的FLoC相同，一樣會依照使用者瀏覽記錄判斷其感興趣內容，並且依照主題分類，進而將此類資訊分發給廣告業者，藉此向使用者投放合適廣告內容。而Topics與FLoC的差異，則是在於前者會將判斷使用者感興趣內容的數據相對有限制，同時也會加入隨機內容，讓廣告業者僅能以相對模糊的用戶興趣輪廓投放廣告。

Brave表示，雖然Topics演算法確實改善FLoC問題，但依然會影響一定用戶隱私，例如在加入隨機內容讓用戶興趣輪廓模糊的作法上，Google顯然成為決定哪些隱私數據較重要的角色，但這些資訊應該是由使用者自行決定，因為每個人對於個人隱私重要性會有不同想法。

另一方面，Brave認為Topics對於Google此類大型廣告業者產生影響實際不大，反而讓難以取得更多數據的小型廣告商難以競爭，因此可能讓Google廣告業務更為龐大。

雖然並未否認Topics演算法在隱私安全上的改善，但Brave認為Topics演算法最終還是對Google更為有利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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