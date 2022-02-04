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Meta公布Reality Labs營運狀況 元宇宙布局仍持續虧損

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook在去年10月將公司名稱更改為Meta之後，此次在2021財年第四季財報結果中，則是首度對外公布Reality Labs營運狀況。

截至去年底的財報中，Meta營收達336.71億美元，相比去年同期增加20%，淨利則是102.85億美元，相比去年同期則是下滑8%，主因在於上一季支出達210.86億美元，相比去年增加38%，同時稅率也比去年的14%增加為19%，使得淨利相對受影響。

而此次財報更分為包含Facebook、WhatsApp、Instagram與Messenger的app家族 (Family of Apps,FoA)，以及目前主要對應VR、AR等元宇宙項目發展的Reality Labs。

其中，app家族營收達327.94億美元，主要獲利源自於廣告，約達326.39億美元，而Reality Labs營收則是8.77億美元。至於app家族營利部分則是158.89億美元，Reality Labs的營利則虧損達33.04億美元，同時從前面幾季財報內容顯示，Reality Labs的虧損持續擴大，但Meta仍堅持將未來發展押注在元宇宙布局。

至於從各項服務使用人數來看，Facebook每日活躍用戶人數達19.3億人，相比去年同期增加5%，而每月活躍用戶人數則達29.1億人，相比去年增加4%。若以所有app家族使用人數來看，每日活躍使用人數達28.2億人，每月活躍使用人數則是35.9億人，分別增加8%與9%比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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