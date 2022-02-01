美國聯邦通訊委員會計畫以超過12億美元擴大32州內網路寬頻服務

美國聯邦通訊委員會 (FCC)稍早宣布將藉由鄉村數位機會基金提撥12億美元以上金額，預計在美國境內32個州內擴大網路頻寬服務，成為至今最大規模補助，預計協助23家網路寬頻服務業者於超過100萬處地點提供網路資源。

同時，美國聯邦通訊委員會也計畫透過嚴格審核鄉村地帶的網路頻寬實際表現，除了增加審核比重，還計畫對外公開審核與實際測試網路速度結果，透過提供透明數據方式要求網路業者確保服務品質，藉此讓鄉村網路連接資源在充足情況下，達成縮減城鄉數位發展落差目的。

之所以加強審核比重，美國聯邦通訊委員會表示是為了避免網路服務業者取得補助後，卻將補助資金用於交通相對便利的城市地區網路佈建，例如去年便警告SpaceX旗下衛星網路服務公司Starlink不得將補助資金用於擴充現有城市間的網路連接頻寬，必須用於縮減城鄉網路頻寬落差。

改善美國境內鄉村地帶的網路連接品質，一直是美國政府規劃措施，尤其在近兩年新型冠狀病毒疫情爆發，使得人們對於網路依賴性更高。而美國總統拜登日前更簽署高達1兆美元投資，計畫擴大美國境內基礎建設，其中將以650億美元提昇美國境內家庭網路頻寬，同時也由美國聯邦通訊委員會推動向低收入戶家庭提供更低價位收費的網路服務，藉此讓更多人可以透過網路維持工作、學習，同時也能改善城鄉之間數位落差。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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