快訊

直播／高雄今天+9累計已破百例 陳其邁記者會說明

大年初一疫情延燒！本土新增16例、境外增44例 無死亡個案

美國聯邦通訊委員會計畫以超過12億美元擴大32州內網路寬頻服務

聯合新聞網 / 楊又肇

美國聯邦通訊委員會 (FCC)稍早宣布將藉由鄉村數位機會基金提撥12億美元以上金額，預計在美國境內32個州內擴大網路頻寬服務，成為至今最大規模補助，預計協助23家網路寬頻服務業者於超過100萬處地點提供網路資源。

同時，美國聯邦通訊委員會也計畫透過嚴格審核鄉村地帶的網路頻寬實際表現，除了增加審核比重，還計畫對外公開審核與實際測試網路速度結果，透過提供透明數據方式要求網路業者確保服務品質，藉此讓鄉村網路連接資源在充足情況下，達成縮減城鄉數位發展落差目的。

之所以加強審核比重，美國聯邦通訊委員會表示是為了避免網路服務業者取得補助後，卻將補助資金用於交通相對便利的城市地區網路佈建，例如去年便警告SpaceX旗下衛星網路服務公司Starlink不得將補助資金用於擴充現有城市間的網路連接頻寬，必須用於縮減城鄉網路頻寬落差。

改善美國境內鄉村地帶的網路連接品質，一直是美國政府規劃措施，尤其在近兩年新型冠狀病毒疫情爆發，使得人們對於網路依賴性更高。而美國總統拜登日前更簽署高達1兆美元投資，計畫擴大美國境內基礎建設，其中將以650億美元提昇美國境內家庭網路頻寬，同時也由美國聯邦通訊委員會推動向低收入戶家庭提供更低價位收費的網路服務，藉此讓更多人可以透過網路維持工作、學習，同時也能改善城鄉之間數位落差。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 拜登

延伸閱讀

安理會開議商討烏克蘭危機 俄美劍拔弩張

白宮澄清：大法官提名名單 不僅僅3人

社論／賴清德對賀錦麗「打卡外交」 仿如自辱

日媒：北韓試射火星12型量產彈 暗示實戰部署

相關新聞

微軟、電子前線基金會與美國35州檢察官認為蘋果App政策影響內容創新

針對蘋果與EPIC Games之間的訴訟紛爭，包含微軟、電子前線基金會 (Electronic Frontier Foundation)，以及美國35州的州檢察官均傾向支持EPIC Games，認為蘋果在擔任App內容審核的權力令人擔憂，甚至可能會在內容創新產生影響。

美國聯邦通訊委員會計畫以超過12億美元擴大32州內網路寬頻服務

美國聯邦通訊委員會 (FCC)稍早宣布將藉由鄉村數位機會基金提撥12億美元以上金額，預計在美國境內32個州內擴大網路頻寬服務，成為至今最大規模補助，預計協助23家網路寬頻服務業者於超過100萬處地點提供網路資源。

Sony將以36億美元收購曾開發《天命》系列的開發商Bungie

就在微軟日前宣佈以687億美元收購動視暴雪之後，市場就有看法猜測Sony方面也可能加強對外收購，藉此強化與微軟在遊戲內容抗衡的優勢。而在稍早時，Sony確認將收購曾開發《天命》 (Destiny)系列遊戲作品的開發商Bungie，價格為36億美元。

元宇宙遊戲MetaCity M爆紅 首波土地NFT推出即完銷

近來元宇宙和NFT爆紅，Gamamobi於1月29日推出的開放世界元宇宙手遊「 MetaCity M」首波土地NFT，於...

部落衝突、皇室戰爭虎年宣傳片 滿滿中華傳統特色

前不久，知名手機遊戲「部落衝突」及「部落衝突：皇室戰爭」釋出一張新春氛圍感十足的KV，受到了不少玩家的好評。從經典的「野...

國際貨幣基金呼籲薩爾瓦多放棄以比特幣作為法定貨幣

針對薩爾瓦多去年宣布將比特幣作為法定貨幣使用，卻面臨近期比特幣價格大幅下滑情況，國際貨幣基金 (IMF)稍早呼籲薩爾瓦多政府放棄以比特幣作為法定貨幣的政策，避免造成更大衍生問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。