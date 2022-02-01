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Sony將以36億美元收購曾開發《天命》系列的開發商Bungie

聯合新聞網 / 楊又肇

就在微軟日前宣佈以687億美元收購動視暴雪之後，市場就有看法猜測Sony方面也可能加強對外收購，藉此強化與微軟在遊戲內容抗衡的優勢。而在稍早時，Sony確認將收購曾開發《天命》 (Destiny)系列遊戲作品的開發商Bungie，價格為36億美元。

而Bungie由Sony收購之後依然會維持其獨立運作特性，同時也保有原本內容發行能力，意味Bungie日後發行作品依然可在不同遊戲主機平台上推出。

Bungie成立於1991年，在2000年時由微軟收購，並且在2001年推出第一款《最後一戰》，直到2007年從微軟體系拆分獨立，後續則在2010年與動視暴雪簽署長達10年合作發行合約，期間更推出吸引不少玩家遊玩的《天命》系列作品，但在2019年則選擇提前與動視暴雪終止合作。

此次由Sony收購，顯然將成為Sony擴大旗下遊戲內容強度的作法之一，同時收購Bungie之餘，更維持其運作與發行獨立，代表Sony將維持Bungie現有足夠獨立運作發展特性，並且以此帶動更大發展機會。

由於微軟高價收購動視暴雪，使得過往與Sony在PlayStation平台額外獨佔內容合作的《決勝時刻》 (Call of Duty)系列，未來可能面臨合作模式生變情況，使得此次宣布收購Bungie的作法，顯然是為了強化平台獨佔優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪

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