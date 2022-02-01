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微軟687億美元收購動視暴雪 分析師建議Sony買下EA抗衡

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟宣布以687億美元收購動視暴雪後，市場分析師認為Sony方面應該透過收購EA作為抗衡。

由於微軟在2020年以75億美元收購持有Bethesda Game Studios、id Software、Arkane Studios、MachineGames，以及Tango Gameworks的ZeniMax Media，日前更宣布以687億美元收購動視暴雪，不僅將使微軟目前推動的Xbox Game Pass訂閱服務有更大成長動能，同時也強化Xbox軟硬體發展。

而過去也持續透過收購擴大軟體內容的Sony，接下來會如何應對，顯然成為不少市場關注重點。

Enders Analysis旗下多名分析師看法認為，目前Sony若要與微軟進一步對抗的話，最好的選擇可能就是收購EA，藉此取得更多3A等級遊戲作品，讓PlayStation平台能有更大競爭優勢。

不過，市場看法也認為持續布局數位化內容的迪士尼，其實也有可能斥資收購EA，藉此強化其遊戲發展。而近期大力推動遊戲市場發展的Netflix也有可能透過對外收購，進而強化本身遊戲發展優勢，因此亦有可能藉由收購EA等大型遊戲業者提高競爭能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 迪士尼 微軟 Sony

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