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NASAQ公布2022年太空衍生技術 聚焦未來耕作、空氣過濾、機器人技術

聯合新聞網 / 楊又肇

美國太空總署稍早公布一系列採用其太空技術衍生新創發展，包含透過最大限度地使用有限空間進行耕作，以及更先進的空氣過濾與維持溫度方式，另外也藉由全新金屬技術推動機器人應用發展。

過去不少在地球上看見的創新科技，例如更先進的義肢設計、太陽能電池板、冷凍食品、真空吸塵器、記憶海綿、空氣清淨器、一體成形的運動鞋等，其實都是應用太空技術打造，而美國太空總署也持續在每年公佈許多創新應用技術。

在稍早對外公布的Spinoff 2022刊物中，更公布超過45家使用企業美國太空總署技術，藉此改良製造生產、針對受污染土壤進行解毒，或是提昇天氣預報精準度，以及改善包含新型冠狀病毒等有害物質的空氣過濾技術。

同時，更有部分技術是以美國太空總署技術衍生而成，並且做了大幅改良，例如位於密西西比州聖路易斯灣附近的史坦尼茲太空中心，便是以美國太空總署現有技術為基礎，實現更輕盈、成本更低的感測元件，讓美國太空總署原本遠距數據存取需求更容易完成。

在此次列舉項目中，還包含由Plenty Unlimited提出能以垂直牆面進行栽種的技術，標榜能以最大限度透過可使用空間栽種可實用作物，同時相比傳統農場栽種方式僅需1%用水消耗量，而透過垂直牆面進行栽種，整體所需佔用空間比起傳統農場精簡許多，甚至可藉由室內栽種降低有害環境因素影響作物品質。

由ActivePure Technology、TFI Environmental Company與Airgloss等企業提出的空氣淨化技術，則有助於憑除更多空氣中有害物質，其中甚至包含造成全球疫情影響的新型冠狀病毒。

另外，藉由持續精進探索月球、火星表面的機器人製造技術，亦可加速地球上的機器人應用發展，其中包含在使用材質上的變革，例如在外太空環境的機器人運作無法以傳統需要透過潤滑油輔助形式設計。

因此，美國太空總署透過非晶態金屬設計，讓合金能透過原子重新排列，可以快速從液態狀況冷卻為固態，一般時候則無需透過潤滑油輔助運作，避免在外太空低溫環境下，造成潤滑油凝固，反而造成機件運作異常問題，同時整體造價更是傳統以鋼材製作的一半左右，藉此讓機器人整體應用成本可以更進一步降低。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空 NASA

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