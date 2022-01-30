分眾化不再是王道 她用《魷魚遊戲》這些撇步搞定疫後行銷

疫情之後消費者使用電子設備時間提高一倍、平均每天接觸一萬個品牌。除了消費者選擇更多元，注意力被大量瓜分，cookieless時代來臨，身為品牌主要如何逆勢突圍？數位時代舉辦的2021年度行銷科技高峰會，特別邀請到長期致力於將台灣AI人才與矽谷鏈接、全球最大內容推薦平台Taboola研發副總裁俞寧寧分享，如何運用人工智慧與技術研發，逐一攻破後疫情行銷挑戰。她認為疫情推動的行銷環境鉅變，過去定義的「分眾」和「一刀切」的策略已經不再適用，應效法魷魚遊戲中的主角隊伍，在出擊前，先聰明辨識工具、擬定策略，發展多元化組合、多管道接觸消費者、並透過科技輔助高效、高質量溝通。

她分享Taboola的觀察，台灣用戶對內容的信任度以主動閱讀的新聞頻道38%最高、社群新聞僅21%居末，顯示台灣用戶在主動選擇的行為中，更容易受到品牌轉化。「行銷科技與深度學習所做的個人化推薦，不僅消彌了隱私問題，還有效縮短消費者購物旅程！」她提到，過去需要收集大量第三方消費者數據，才能執行內容比對行銷（contextual targeting），不僅有個資的隱憂，更拉大媒體、廣告商和消費者之間的距離。現在透過AI，以即時互動的方式，只需要在單一平台觀測消費者第一方數據，不到一秒之內，就能利用大量數據與人工智慧系統，還原用戶當下情緒與行為，進而預測用戶的喜好、推薦最適合的廣告。

另一方面，俞寧寧也特別提醒品牌主，新型態的行銷曝光，除了要注重個人化精緻分眾，更需要確保品牌展現在安全並且值得信任的位置與平台、以最適化廣告形式接觸用戶。過去許多品牌在開放網路環境中，常用排除負面關鍵字的方法，被動控制曝光的安全性，卻因此喪失許多有效的曝光機會。Taboola以智慧化技術分類與判斷媒體內容，聰明確保品牌安全，不錯失絕佳曝光良機，並將消費者成功導流。此外Taboola能利用閱讀用戶的數據，即時分析出對消費者和品牌最適合的曝光，更可利用數據可視化，把觀察轉化成可以行動的見解，以行為數據與線上線索交相比對，過濾線上雜訊、還原線下消費者的實際輪廓。

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