國際貨幣基金呼籲薩爾瓦多放棄以比特幣作為法定貨幣

針對薩爾瓦多去年宣布將比特幣作為法定貨幣使用，卻面臨近期比特幣價格大幅下滑情況，國際貨幣基金 (IMF)稍早呼籲薩爾瓦多政府放棄以比特幣作為法定貨幣的政策，避免造成更大衍生問題。

薩爾瓦多去年以每枚5萬美元價格，購入總值達6600萬美元的比特幣，稍早更宣布以1500萬美元購入更多比特幣，但隨著比特幣近期出現明顯價格下滑情況，使得薩爾瓦多面臨更大投資虧損，同時也可能因此影響其經濟穩定性，甚至可能衍生更大財政危機。

因此，國際貨幣基金呼籲薩爾瓦多縮減比特幣使用情況，甚至建議放棄將比特幣作為法定貨幣使用。而彭博新聞報導指稱，薩爾瓦多去年在比特幣的投資中，估計已經累積損失2000萬美元。

在此之前，薩爾瓦多總統Nayib Bukele宣布將比特幣作為法定貨幣，甚至在後續宣布將在薩爾瓦多境內建造比特幣城市，標榜免徵收所有稅收，並且將以錢幣外型建造，同時也會在鄰近位置建設一座發電廠，作為城市運作與挖礦所需電力，甚至市中心廣場還會以比特幣符號裝飾。

但薩爾瓦多此項政策實施之後面臨不少問題，例如許多企業仍不接受使用比特幣交易，甚至還有民眾在使用數位錢包時莫名少了數百美元金額，而此類問題至今仍未有明顯改善。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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