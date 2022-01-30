快訊

大陸冷氣團發威 今晨冷颼颼將冷到除夕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Renault-Nissan-Mitsubishi策略聯盟 預計在2030年前推出至少35款全電車輛

聯合新聞網 / 楊又肇

1999年組成的Renault-Nissan-Mitsubishi策略聯盟，在去年三月宣布重組消息後，稍早更宣布在未來5年內投入230億歐元 (約250億美元)，預計在2030年以前推出至少35款全電驅動車輛，藉此實現碳中和轉型發展。

依照Renault-Nissan-Mitsubishi策略聯盟稍早發出聲明，除了宣布將在2030年以前推出至少35款全電驅動車輛，其中約90%車款將採用策略聯盟所打造的CMF-AEV、KEI-EV、LCV-EV、CMF-EV、CMF-BEV，總計5款通用車台架構設計，三菱預計會在歐洲市場推出兩款全新車款，將以雷諾目前銷量最佳車款作為參考設計，而日產則會以CMF-BEV車台架構打造全新車款，藉此取代Micra系列，將會透過位於法國北部的Renault ElectriCity進行生產。

同時，為了加速電動車普及化，策略聯盟更計畫與電池製造商深入合作，預計在2026年使電池製造成本降低為現行的50%，並且計畫在2028年電池成本降低至現有的65%，藉此讓電動車價格能更容易被大眾接受。

而策略聯盟透露未來將會著重在純電車款，以及連網車輛發展，並且計畫在2026年使其通用車台架構能普及應用在80%車款，另外也計畫在2030年確保電池產能可達220 GWh規模，藉此對應電動車市場使用需求，同時將由日產帶領推動固態電池發展技術，讓參與策略聯盟的合作業者使用，至於雷諾則會推動發展通用集中式供電與電子架構，更計畫在2025年推動以全軟體定義車款設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日產 Nissan

延伸閱讀

Mercedes-Benz攜手台灣ProLogium輝能科技　共同研發固態電池

電動車銷量大增　預估2025年全球市占率將超過30%

傳Tesla親民款電動車Model Q僅2.5萬美元？真相曝光

外媒秀iPhone 13 Pro電池評測 續航時間曝光

相關新聞

只有今天！燦坤「Apple Day」獨家優惠 11點門市、線上同步開跑

一年一度的燦坤「Apple Day」快閃登場！蘋果全系列商品下殺活動自1月28日早上11點於燦坤全台Apple專門店限時...

人工智慧情感怎運算？

知名認知學者及電腦科學家明斯基（Marvin Minsky）曾說過：「問題不在於具有智能的機器能不能擁有任何情緒，而是機器具有智能之後怎麼可能沒有情緒。」

懶人包／十個NFT必知術語！礦工費、鑄造、地板價、空投、白名單是什麼？

最近不管在哪都可以看到、聽到「NFT」這個字，我們先前寫過關於 NFT 的基本介紹，有讀過的人應該有些認識了。如果你對於 NFT 非常感興趣，非常想要試試身手，或者是朋友們都在聊，你也想多認識一點才好加入話題，那這幾個跟 NFT 有關的行話你一定要認識！

國際貨幣基金呼籲薩爾瓦多放棄以比特幣作為法定貨幣

針對薩爾瓦多去年宣布將比特幣作為法定貨幣使用，卻面臨近期比特幣價格大幅下滑情況，國際貨幣基金 (IMF)稍早呼籲薩爾瓦多政府放棄以比特幣作為法定貨幣的政策，避免造成更大衍生問題。

Renault-Nissan-Mitsubishi策略聯盟 預計在2030年前推出至少35款全電車輛

1999年組成的Renault-Nissan-Mitsubishi策略聯盟，在去年三月宣布重組消息後，稍早更宣布在未來5年內投入230億歐元 (約250億美元)，預計在2030年以前推出至少35款全電驅動車輛，藉此實現碳中和轉型發展。

Google協助獲A輪投資新創業者 更輕鬆使用完整雲端服務

針對新創業者使用需求，Google宣布配合Google for Startups調整Google Cloud的新創公司計畫，推出全新Google for Startups Cloud Program項目，讓新創業者能更容易取得所有Google平台服務，並且獲得一致的使用體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。