Renault-Nissan-Mitsubishi策略聯盟 預計在2030年前推出至少35款全電車輛

1999年組成的Renault-Nissan-Mitsubishi策略聯盟，在去年三月宣布重組消息後，稍早更宣布在未來5年內投入230億歐元 (約250億美元)，預計在2030年以前推出至少35款全電驅動車輛，藉此實現碳中和轉型發展。

依照Renault-Nissan-Mitsubishi策略聯盟稍早發出聲明，除了宣布將在2030年以前推出至少35款全電驅動車輛，其中約90%車款將採用策略聯盟所打造的CMF-AEV、KEI-EV、LCV-EV、CMF-EV、CMF-BEV，總計5款通用車台架構設計，三菱預計會在歐洲市場推出兩款全新車款，將以雷諾目前銷量最佳車款作為參考設計，而日產則會以CMF-BEV車台架構打造全新車款，藉此取代Micra系列，將會透過位於法國北部的Renault ElectriCity進行生產。

同時，為了加速電動車普及化，策略聯盟更計畫與電池製造商深入合作，預計在2026年使電池製造成本降低為現行的50%，並且計畫在2028年電池成本降低至現有的65%，藉此讓電動車價格能更容易被大眾接受。

而策略聯盟透露未來將會著重在純電車款，以及連網車輛發展，並且計畫在2026年使其通用車台架構能普及應用在80%車款，另外也計畫在2030年確保電池產能可達220 GWh規模，藉此對應電動車市場使用需求，同時將由日產帶領推動固態電池發展技術，讓參與策略聯盟的合作業者使用，至於雷諾則會推動發展通用集中式供電與電子架構，更計畫在2025年推動以全軟體定義車款設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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