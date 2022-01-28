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「虎」你全新動能 MSI商務筆電新春限時優惠 升級裝備趁現在

撰文 / 黃燕婷

MSI精選三款輕薄高效能筆電，即日起至2/20推出限時新春優惠，陪各族群迎接全新挑戰。 圖／MSI提供
MSI精選三款輕薄高效能筆電，即日起至2/20推出限時新春優惠，陪各族群迎接全新挑戰。 圖／MSI提供

新年即將到來，春節假期除了好好休息充電，也是為新的一年做足準備的最好時機，疫情仍處在動盪不穩階段，面對可能產生的各種變動與狀況，高行動力極為重要，擁有能隨時應變的行動工作配備，更是突圍的致勝關鍵，不論是專業的商務工作人士、需要隨時靈感發想的創意工作者，或是需要進行線上課程、報告協作的學生族群，MSI精選三款輕薄高效能筆電，即日起至2/20推出限時新春優惠，陪您迎接全新挑戰！

「虎」你新體驗-纖薄美型Modern 14 遠距學習、影音娛樂不受限 不到兩萬帶回家

微星Modern 14商務筆電採用纖薄簡約設計，擁有高品質的穩定性與耐用度，是工作與娛樂的絕佳配備。 圖／MSI提供
微星Modern 14商務筆電採用纖薄簡約設計，擁有高品質的穩定性與耐用度，是工作與娛樂的絕佳配備。 圖／MSI提供

首款破盤優惠推薦的，是微星Modern 14商務筆電，以輕量鋁合金材質打造，極致纖薄、輕巧設計僅1.3kg，俐落設計與石墨灰色調，完美展現專屬於你的都會時尚風格，所搭載AMD Ryzen 5 5500U 六核心處理器，具備高效反應速度與出色的電池續航力，高生產力與娛樂體驗隨時輸出，更採用符合MIL-STD 810G軍規標準測試，擁有高品質的穩定性與耐用度，是您工作與娛樂的絕佳配備。

搭載技術更是毫不含糊，Modern 14支援播放24 bit/ 192kHz高解析音樂，任何時刻都能聆聽前所未有的優異音質！以人體工學為設計理念，優化的1.5mm鍵程與背光鍵盤設計，更提供使用者舒適的回饋力道以及流暢使用體驗，是為行動工作與遠距學習打造的便攜配備，指定機款原價NT$31,900，新春限時回饋價NT$19,999(售完為止)，現省萬元以上，新年度的好成績+好業績，就靠他一機搞定。

Modern 14的俐落設計與石墨灰色調，完美展現都會時尚風格。 圖／MSI提供
Modern 14的俐落設計與石墨灰色調，完美展現都會時尚風格。 圖／MSI提供

「虎」你好幫手-翻轉觸控 Summit E13 Flip Evo 為專業商務人士打造人生新高度

Summit E13 Flip Evo搭配的專屬MSI Pen榮獲2021年CES大獎肯定，為業界第一支獲獎的觸控筆產品。 圖／MSI提供
Summit E13 Flip Evo搭配的專屬MSI Pen榮獲2021年CES大獎肯定，為業界第一支獲獎的觸控筆產品。 圖／MSI提供

身為商務菁英的你，想要迎接新格局嗎？MSI Summit E13 Flip Evo來助陣，採用360度翻轉設計，是筆電也是平板，機身以精密CNC一體成形加工製程打造，並搭配高雅髮絲紋鑽切工藝，質感破表，沉穩的機身設計，盡顯頂級商務菁英人士地位與品味，搭配專屬的MSI Pen，打破空間框架，讓您能夠盡情發揮創造力，揮灑精彩。獲2021年CES大獎肯定的MSI Pen，是業界第一支獲獎的觸控筆產品，採用最新的MPP2.0技術，提供穩定的傳輸效能，手寫筆與簡報筆合為一體的多工設計，滿足多元需求，還能同時享受傳統與現代兩種紀錄方式帶來的暢快體驗。

頂端商務菁英需要能隨時流暢處理公事，Summit E13 Flip Evo 通過 Intel® Evo™平台認證，採用最新第11代Intel® Core™ i7處理器和Intel® Iris® Xe顯示卡，提供優異的效能與輕巧的便攜性，並具備一秒喚醒、長效電池續航力等行動商務人士所需要的元素，16:10 螢幕比例則是1.618接近完美黃金比例精心訂製，創造更細緻的畫面與最大可視空間，不漏看任何重要資訊。遠距會議已成趨勢，Summit E13 Flip Evo搭載雜訊抑制視訊鏡頭(MSI Noise Reduction Cam)，能在光源不足的情況下抑制雜訊，呈現高品質的影像畫面，透過AI降噪和四麥克風陣列(Quadruple Mic)，為您提供最優質的會議通話品質。Summit E13 Flip Evo指定款原價NT$47,900，新春活動期間購買即享限定優惠價NT$38,999，同樣售完為止。

MSI Summit E13 Flip Evo通過 Intel® Evo™平台認證提供優異的效能與輕巧的便攜性，是商務菁英的最佳幫手。 圖／MSI提供
MSI Summit E13 Flip Evo通過 Intel® Evo™平台認證提供優異的效能與輕巧的便攜性，是商務菁英的最佳幫手。 圖／MSI提供

「虎」你有靈感-完美支援靈感輸出 Prestige 14純淨白纖薄筆電 行動創作絕佳配備

Prestige 14機身以別出心裁的鑽石切割設計，採用極致輕薄的鋁合金材質打造，在各式場合都能成為焦點。 圖／MSI提供
Prestige 14機身以別出心裁的鑽石切割設計，採用極致輕薄的鋁合金材質打造，在各式場合都能成為焦點。 圖／MSI提供

創作靈感湧現的瞬間，MSI Prestige 14為您完美承接，高效能經典機款Prestige 14搭載Intel® Core™ i7處理器及GeForce® GTX 1650筆記型電腦GPU，滿足各種多工處理需求，機身以別出心裁的鑽石切割設計與噴砂材質，採用極致輕薄的鋁合金材質打造，沉穩外觀搭配耀眼切邊處理，與追求品味的創作者堪稱黃金組合，此外，更配有4K UHD超高畫質解析度面板，透過獨家True Color 校正技術調校出最精準的色彩，讓創作盡顯本色。

Prestige 14具備足以應付一整天的電池續航力，配備最新的Wi-Fi 6無線傳輸技術，才華綻放不斷線，不管是檔案傳輸或視訊會議都能輕鬆搞定，同時支援臉部辨識、指紋辨識等功能，完整保護重要資料與商業機密安全。

Prestige14系列支援臉部辨識、指紋辨識功能，完整保護資料安全，搭配FIDO 2認證功能，輕鬆享受不需輸入密碼即可登入網路服務的便捷生活。 圖／MSI提供
Prestige14系列支援臉部辨識、指紋辨識功能，完整保護資料安全，搭配FIDO 2認證功能，輕鬆享受不需輸入密碼即可登入網路服務的便捷生活。 圖／MSI提供

想擄獲要求完美創作者的心，細膩的細節呈現是關鍵，Prestige 14採用精準的5度角軸承設計，開啟時能順勢將鍵盤增高至最佳使用角度，優化的1.5mm鍵程，能提供使用者更舒適的回饋力道，帶來絕佳的使用體驗。活動期間，指定機款原價NT$56,900，限時優惠NT$44,900，迎新春升級配備正是時候！至 MSI品牌旗艦館及MSI授權購物網、實體門市購買指定機款，皆享有虎年限時新春優惠價。

促銷時間：即日起-2/20
促銷機種(皆售完為止)：
Modern 14 B5M-067TW 原價NT$31,900→NT$19,999
Summit E13FlipEvo A11MT-241TW 原價NT$47,900→NT$38,900
Prestige 14 A11SC-048TW 原價NT$56,900→NT$44,900

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