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Google攻印度市場 砸7億美元拿下電信二哥Bharti Airtel約1.28%股權

聯合新聞網 / 楊又肇

除了投資目前印度最大電信業者Jio Platforms，Google稍早更宣布以每股734盧比 (約9.8美元)價格，向印度第二大電信業者Bharti Airtel進行投資，金額約達7億美元，並且收購其1.28%股權。

此外，Google更計畫向Bharti Airtel提供3億美元資金，藉此建立雙方多年合作協議，進而推動印度境內電信服務成長，同時也能強化Google在目前被譽為全球第二大電信市場的印度發展優勢。

而在取得Google資金協助後，Bharti Airtel將致力推動價格更容易讓消費者負擔的智慧型手機，並且持續擴建印度境內5G網路服務，以及印度境內特有的網路使用模式，同時也將協助推動印度境內企業上雲發展趨勢。

在此之前，Google以45億美元資金取得Jio Platforms，未來雙方更計畫合作打造4G或5G網路手機，而Jio Platforms更計畫推動百分之百由印度製造的完整5G網路系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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