聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果新版iOS擬加入Mobeewave技術 讓iPhone變感應收款工具
2020年收購加拿大支付技術新創Mobeewave之後，蘋果接下來可能準備在iPhone強化感應收款與支付功能。
依照彭博新聞報導指出，蘋果預計會在未來幾個月內的iOS軟體更新中，在iPhone機種增加感應收款功能，讓使用者能直接透過iPhone感應方式接受付款，預期將能協助更多小型店家、個人賣家直接以iPhone當做收款工具。
不過，相關消息來源仍無法確認此項功能是否與現有Apple Pay服務整合，僅透露Mobeewave在由蘋果收購後，就一直與蘋果支付業務團隊緊密合作。
在Mobeewave所提出技術中，將能利用NFC近場感應通訊技術，讓iPhone機種綁定信用卡後，直接透過兩組iPhone背面近距離感應完成轉帳交易，藉此讓使用者能以更方便形式感應支付，同時也整合以硬體為基礎的安全傳輸認證技術，確保轉帳流程不會被竊取金融相關資訊。
若蘋果將Mobeewave技術納入iOS作業系統內，或許將會進一步強化Apple Pay NFC技術應用，讓使用者可直接透過iPhone以NFC感應支付款項之外，同時也能透過NFC感應方式進行收款，意味目前必須配合外接設備才能讓iPhone收款的情況，可以簡化至僅透過iPhone就能完成。
目前已經有不少第三方服務，或是配合特定硬體方式，讓iPhone可以成為便利的收款工具，但如果蘋果直接以Mobeewave技術強化iPhone感應收款功能，或許將使其支付業務有更大發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言