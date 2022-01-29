快訊

春節連假首日交通順暢 注意國道5大地雷路段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果新版iOS擬加入Mobeewave技術 讓iPhone變感應收款工具

聯合新聞網 / 楊又肇

2020年收購加拿大支付技術新創Mobeewave之後，蘋果接下來可能準備在iPhone強化感應收款與支付功能。

依照彭博新聞報導指出，蘋果預計會在未來幾個月內的iOS軟體更新中，在iPhone機種增加感應收款功能，讓使用者能直接透過iPhone感應方式接受付款，預期將能協助更多小型店家、個人賣家直接以iPhone當做收款工具。

不過，相關消息來源仍無法確認此項功能是否與現有Apple Pay服務整合，僅透露Mobeewave在由蘋果收購後，就一直與蘋果支付業務團隊緊密合作。

在Mobeewave所提出技術中，將能利用NFC近場感應通訊技術，讓iPhone機種綁定信用卡後，直接透過兩組iPhone背面近距離感應完成轉帳交易，藉此讓使用者能以更方便形式感應支付，同時也整合以硬體為基礎的安全傳輸認證技術，確保轉帳流程不會被竊取金融相關資訊。

若蘋果將Mobeewave技術納入iOS作業系統內，或許將會進一步強化Apple Pay NFC技術應用，讓使用者可直接透過iPhone以NFC感應支付款項之外，同時也能透過NFC感應方式進行收款，意味目前必須配合外接設備才能讓iPhone收款的情況，可以簡化至僅透過iPhone就能完成。

目前已經有不少第三方服務，或是配合特定硬體方式，讓iPhone可以成為便利的收款工具，但如果蘋果直接以Mobeewave技術強化iPhone感應收款功能，或許將使其支付業務有更大發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

信用 加拿大

延伸閱讀

口罩版Face ID要來了 iOS 15.4測試版藏新功能

STUDIO A「超級大樂透」消費滿萬抽新款MacBook Pro

iOS 15.4將讓iPhone可「口罩解鎖」 iPad及Mac連動即將開放

只有今天！燦坤「Apple Day」獨家優惠 11點門市、線上同步開跑

相關新聞

只有今天！燦坤「Apple Day」獨家優惠 11點門市、線上同步開跑

一年一度的燦坤「Apple Day」快閃登場！蘋果全系列商品下殺活動自1月28日早上11點於燦坤全台Apple專門店限時...

人工智慧情感怎運算？

知名認知學者及電腦科學家明斯基（Marvin Minsky）曾說過：「問題不在於具有智能的機器能不能擁有任何情緒，而是機器具有智能之後怎麼可能沒有情緒。」

懶人包／十個NFT必知術語！礦工費、鑄造、地板價、空投、白名單是什麼？

最近不管在哪都可以看到、聽到「NFT」這個字，我們先前寫過關於 NFT 的基本介紹，有讀過的人應該有些認識了。如果你對於 NFT 非常感興趣，非常想要試試身手，或者是朋友們都在聊，你也想多認識一點才好加入話題，那這幾個跟 NFT 有關的行話你一定要認識！

Google協助獲A輪投資新創業者 更輕鬆使用完整雲端服務

針對新創業者使用需求，Google宣布配合Google for Startups調整Google Cloud的新創公司計畫，推出全新Google for Startups Cloud Program項目，讓新創業者能更容易取得所有Google平台服務，並且獲得一致的使用體驗。

Meta持有Diem加密貨幣股權 擬以2億美元轉售銀行業者

先前有報導指稱Meta計畫出售其加密貨幣業務Diem股權後，相關消息進一步指出這些股權將由專注金融科技與加密貨幣的Silvergate Bank收購，交易價格為2億美元。

蘋果新版iOS擬加入Mobeewave技術 讓iPhone變感應收款工具

2020年收購加拿大支付技術新創Mobeewave之後，蘋果接下來可能準備在iPhone強化感應收款與支付功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。