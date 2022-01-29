蘋果新版iOS擬加入Mobeewave技術 讓iPhone變感應收款工具

2020年收購加拿大支付技術新創Mobeewave之後，蘋果接下來可能準備在iPhone強化感應收款與支付功能。

依照彭博新聞報導指出，蘋果預計會在未來幾個月內的iOS軟體更新中，在iPhone機種增加感應收款功能，讓使用者能直接透過iPhone感應方式接受付款，預期將能協助更多小型店家、個人賣家直接以iPhone當做收款工具。

不過，相關消息來源仍無法確認此項功能是否與現有Apple Pay服務整合，僅透露Mobeewave在由蘋果收購後，就一直與蘋果支付業務團隊緊密合作。

在Mobeewave所提出技術中，將能利用NFC近場感應通訊技術，讓iPhone機種綁定信用卡後，直接透過兩組iPhone背面近距離感應完成轉帳交易，藉此讓使用者能以更方便形式感應支付，同時也整合以硬體為基礎的安全傳輸認證技術，確保轉帳流程不會被竊取金融相關資訊。

若蘋果將Mobeewave技術納入iOS作業系統內，或許將會進一步強化Apple Pay NFC技術應用，讓使用者可直接透過iPhone以NFC感應支付款項之外，同時也能透過NFC感應方式進行收款，意味目前必須配合外接設備才能讓iPhone收款的情況，可以簡化至僅透過iPhone就能完成。

目前已經有不少第三方服務，或是配合特定硬體方式，讓iPhone可以成為便利的收款工具，但如果蘋果直接以Mobeewave技術強化iPhone感應收款功能，或許將使其支付業務有更大發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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