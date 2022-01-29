快訊

春節連假首日交通順暢 注意國道5大地雷路段

Meta持有Diem加密貨幣股權 擬以2億美元轉售銀行業者

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有報導指稱Meta計畫出售其加密貨幣業務Diem股權後，相關消息進一步指出這些股權將由專注金融科技與加密貨幣的Silvergate Bank收購，交易價格為2億美元。

Silvergate Bank過去曾與Meta前身Facebook達成戰略合作，將成為Diem項目加密貨幣獨家發行銀行，並且負責控管Diem項目加密貨幣與美元之間穩定互換。

而依照華爾街日報取得消息，指出Silvergate Bank將以2億美元價格取得Meta旗下持有約三分之一的Diem項目股權。而其餘三分之二股權則由創投a16z、Ribbit Capital等項目成員共同持有，若Silvergate Bank順利取得Meta持有股權，將成為全新推動Diem項目的機構。

不過，Silvergate Bank並未對華爾街日報報導做任何回應。

Meta在2019年時提出Libra加密貨幣項目，希望透過加密貨幣改革全球金融服務，並且與數十家業者建立合作關係，但隨著、全球各地監管機構均對此業務質疑，甚至認為可能破壞既有金融體系，因此反對Meta此項業務發展。

而在負責加密貨幣業務的David Marcus離開之後，更凸顯Meta此項加密貨幣業務發展面臨瓶頸，而持續面臨美國政府的壓力顯然更加速此業務走向終止發展命運。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華爾街 美國

延伸閱讀

YouTube執行長透露將進軍NFT市場 預期能帶來更大發展機會

專家14個大膽預言 金融危機爆發？疫情將結束？

Visa：電商蓬勃發展 先買後付趨勢崛起

報導指出Meta計畫出售其加密貨幣業務Diem股權

相關新聞

只有今天！燦坤「Apple Day」獨家優惠 11點門市、線上同步開跑

一年一度的燦坤「Apple Day」快閃登場！蘋果全系列商品下殺活動自1月28日早上11點於燦坤全台Apple專門店限時...

人工智慧情感怎運算？

知名認知學者及電腦科學家明斯基（Marvin Minsky）曾說過：「問題不在於具有智能的機器能不能擁有任何情緒，而是機器具有智能之後怎麼可能沒有情緒。」

懶人包／十個NFT必知術語！礦工費、鑄造、地板價、空投、白名單是什麼？

最近不管在哪都可以看到、聽到「NFT」這個字，我們先前寫過關於 NFT 的基本介紹，有讀過的人應該有些認識了。如果你對於 NFT 非常感興趣，非常想要試試身手，或者是朋友們都在聊，你也想多認識一點才好加入話題，那這幾個跟 NFT 有關的行話你一定要認識！

Google協助獲A輪投資新創業者 更輕鬆使用完整雲端服務

針對新創業者使用需求，Google宣布配合Google for Startups調整Google Cloud的新創公司計畫，推出全新Google for Startups Cloud Program項目，讓新創業者能更容易取得所有Google平台服務，並且獲得一致的使用體驗。

Meta持有Diem加密貨幣股權 擬以2億美元轉售銀行業者

先前有報導指稱Meta計畫出售其加密貨幣業務Diem股權後，相關消息進一步指出這些股權將由專注金融科技與加密貨幣的Silvergate Bank收購，交易價格為2億美元。

蘋果新版iOS擬加入Mobeewave技術 讓iPhone變感應收款工具

2020年收購加拿大支付技術新創Mobeewave之後，蘋果接下來可能準備在iPhone強化感應收款與支付功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。