Meta持有Diem加密貨幣股權 擬以2億美元轉售銀行業者
先前有報導指稱Meta計畫出售其加密貨幣業務Diem股權後，相關消息進一步指出這些股權將由專注金融科技與加密貨幣的Silvergate Bank收購，交易價格為2億美元。
Silvergate Bank過去曾與Meta前身Facebook達成戰略合作，將成為Diem項目加密貨幣獨家發行銀行，並且負責控管Diem項目加密貨幣與美元之間穩定互換。
而依照華爾街日報取得消息，指出Silvergate Bank將以2億美元價格取得Meta旗下持有約三分之一的Diem項目股權。而其餘三分之二股權則由創投a16z、Ribbit Capital等項目成員共同持有，若Silvergate Bank順利取得Meta持有股權，將成為全新推動Diem項目的機構。
不過，Silvergate Bank並未對華爾街日報報導做任何回應。
Meta在2019年時提出Libra加密貨幣項目，希望透過加密貨幣改革全球金融服務，並且與數十家業者建立合作關係，但隨著、全球各地監管機構均對此業務質疑，甚至認為可能破壞既有金融體系，因此反對Meta此項業務發展。
而在負責加密貨幣業務的David Marcus離開之後，更凸顯Meta此項加密貨幣業務發展面臨瓶頸，而持續面臨美國政府的壓力顯然更加速此業務走向終止發展命運。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言