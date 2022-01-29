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Google協助獲A輪投資新創業者 更輕鬆使用完整雲端服務

聯合新聞網 / 楊又肇

針對新創業者使用需求，Google宣布配合Google for Startups調整Google Cloud的新創公司計畫，推出全新Google for Startups Cloud Program項目，讓新創業者能更容易取得所有Google平台服務，並且獲得一致的使用體驗。

同時，Google也宣布將針對獲得A輪投資的新創業者提供第一年的Google Cloud使用費，而在第二年則將協助負擔20%使用費，並且提供最高可10萬美元的額度折抵費用，讓新創業者能更無需擔心成本負擔，藉由Google Cloud服務平台的人工智慧、機器學習與數據分析等應用，加上Firebase與Google Kubernetes Engine (GKE)等服務，藉此推動旗下網路服務業務。

Google Cloud台灣總經理謝良承表示，對於在快速擴展階段的新創公司來說，要做出適當的決策並不容易，因此Google去年成立全球新創公司成功團隊，讓加入此計畫的新創公司能在發展期間，透過專屬的 Google Cloud聯絡窗口進行諮詢，目前更擴大此項服務讓符合資格、處於創業初期的Google for Startups Cloud Program項目申請者均可取得協助，透過Google資源協助解決任何有關技術、市場開發或額度折抵的問題。

而Google for Startups Cloud Program項目除了能取得由Google提供輔導服務、專屬資源，以及Google各領域專家技術支援，新創業者更能藉此取得Google Workspace及Google Maps等其他產品功能資源，同時也能透過參與工作坊、活動和技術訓練課程，以及Google for Startups計畫與合作夥伴服務，或是透過全新的C2C Connect數位社群取得更多支援，並且與其他使用Google Cloud建構服務內容的創業家及技術長交流。

謝良承強調Google的目標是協助新創業者加快腳步發展，同時避免產生會在未來造成負擔的技術債，並且透過Cloud Run、Firestore、Firebase 和 BigQuery等全代管無伺服器產品，讓新創公司能將時間運用在實踐產品藍圖，而不是花費在基礎架構管理作業。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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