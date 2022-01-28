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蘋果財報顯示產品營收均有顯著成長 庫克表示供應鏈問題將趨緩

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果稍早公布截至去年12月25日的2022財年第一季財報，顯示營收達1239億美元，相比去年同期增加11%。同時，蘋果執行長Tim Cook也強調目前已經逐漸改善其產品元件供應問題。

依照Tim Cook說明，目前用於iPhone等產品的A系列或M系列處理器並未面臨供應問題，主要還是在Wi-Fi模組等元件有供貨短缺情形，其中部分元件供貨間隔甚至拉長至22星期，使得部分產品供貨相對受到影響。

而除了營收達1239億美元，蘋果在上一季的淨利更達346.30億美元，相比去年同期成長20%，整體表現均明顯高於市場預估。

其中，源自iPhone產品得營收達716.28億美元，相比去年同期增加9%，而源自Mac的營收則達108.52億美元，相比去年大幅增加25%，源自iPad的營收則達72.48億美元，相比去年同期下降14%，其他包含AirPods、Apple Watch在內穿戴裝置營收則達147.01億美元，相比去年同期也成長不少，至於服務項目營收則達195.16億美元，同樣呈現成長。

若以地區來看，北美市場營收達514.96億美元，歐洲市場營收則達297.49億美元，大中華市場營收則為257.83億美元，日本市場營收則是71.07億美元，亞太市場營收則是98.10億美元，整體均呈現正向成長。

Tim Cook在後續受訪時表示，預期截至今年3月底的2022財年第二季財報營收將會有更好表現，但也透露下一季的元件供應緊張情況將會比上一季趨緩，藉此讓產品供貨更為正常。

此外，Tim Cook更透露目前蘋果產品活躍使用人數已經超過18億，相比去年同期的16.5億增加9%，同時在服務使用人數更累積超過7.85億人，在過去一年內更累積增加了1.65億人。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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