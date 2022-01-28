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降噪新革命！ 時尚輕量金屬降噪耳塞還你安靜無聲
長期待在噪音環境裡，不免讓你心神不寧，一般的泡沫耳塞，既是便宜替代品，戴久了也會有不適感。來自新加坡的ATTENU8，推出一款實心鋁製機身製成的降噪耳塞，跟迴紋針一樣輕，比傳統的泡沫耳塞更容易佩戴，這對於希望噪音減少的人們來說，至關重要。
ATTENU8 獲得CE認證，擁有SNR 32 等級，最大降噪效果為32db。採用實心鋁製機身製成，並配有 3 種尺寸的記憶海綿頭。它還帶有泡沫底座，可以蓋在金屬主體的底部；非常適合側睡者使用，一覺好眠。
市面上常見的泡沫耳塞是種非常便宜的替代品，且許多人難以獲得舒適的貼合度，因為它太軟且具有延展性，會對降噪產生不利影響，一旦髒了或是一點破損就直接丟掉，積累下來相繼造成不少浪費。擁有ATTENU8可以隨時隨地帶著他，不論工作、看書、寫報告、或是睡覺等。無形之中也可能成為降噪生活中不可缺少的一部分。
有.設計獨家首賣，還你安靜無聲的環境。詳情請上活動頁。
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