iOS 15.3更新 修正Safari資安漏洞
蘋果公司（Apple）釋出iOS 15.3作業系統更新，為今年1月第二度更新，主要修正Safari瀏覽器IndexDB API漏洞可能造成敏感資訊遭竊取等安全性問題。
iPhone使用者可以進入「設定」內的「軟體更新」，下載iOS 15.3。
iOS 15.3適用於iPhone 6s及後續機種，修正ColorSync、Crash Reporter、iCloud、IOMobileFrameBuffer、Model I/O、WebKit、Kernal等漏洞，以避免駭客可能植入惡意代碼獲得系統最高權限，導致敏感資料外流。
Safari瀏覽器先前被發現IndexDB API漏洞，會讓不受信任的網頁可讀取用戶的IndexDB資料庫，造成帳號資訊、歷史瀏覽紀錄等敏感資訊遭竊取，這項問題已在iOS 15.3修正。
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