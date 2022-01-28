YouTube執行長透露將進軍NFT市場 預期能帶來更大發展機會

YouTube執行長Susan Wojcicki表示將進軍NFT市場，藉此協助創作者擴大發展機會。不過，負責YouTube Gaming的Ryan Wyatt，以及包含創作者合作資深總監Jamie Byrne與全球產品合作主管Heather Rivera卻在此時準備離開。

依照Susan Wojcicki說明，近期包含加密貨幣、NFT等技術均推動顯著發展，並且強化創作者與粉絲之間的連接，因此將此類技術與YouTube服務結合，預期將能為創作者帶來更大發展機會，同時也能讓粉絲能與創作者有更深互動體驗。

不過，Susan Wojcicki目前並未透露具體藉由加密貨幣與NFT等技術發展方向，但預期YouTube服務未來將與Web 3.0技術有更深結合。

而在近期的廣告營收已經增長達72.1億美元，相比去年同期的50.4億美元成長43%，同時在2020年推出YouTube Shorts短影片服務，目前已經累積超過5兆次累積觀看次數，更計畫將線上導購與YouTube Shorts短影片服務結合，藉此創造更大獲利機會。

但在Susan Wojcicki說明YouTube日後發展之餘，負責YouTube Gaming的Ryan Wyatt，以及包含創作者合作資深總監Jamie Byrne與全球產品合作主管Heather Rivera卻準備離開。

其中，Ryan Wyatt曾推動YouTube Super Chat (超級聊天)等功能，同時也協助YouTube Gaming取得《決勝時刻》 (Call of Duty)、《鬥陣特攻》 (Overwatch)聯賽三年期間的線上轉播權，而 Jamie Byrne過去則負責創作者合作簽約與YouTue Shorts短影片服務合作，至於Bright Moments則主要負責YouTube TV等訂閱服務。

Ryan Wyatt接下來將加入推動Web 3.0技術的網路Polygon Technology，預計擔任管理遊戲、娛樂、時尚、新聞、體育及其它類別業務的Polygon Studios部門負責人，而Jamie Byrne離開YouTube之後，則將加入NFT新創公司Bright Moments。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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