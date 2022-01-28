藍寶堅尼：今年最後一年銷售內燃機汽車，2024年全推電動車款

目前隸屬福斯旗下超跑品牌藍寶堅尼，稍早由執行長Stephan Winkelmann透露今年將是最後一年銷售內燃機車款，明年開始將推出藍寶堅尼品牌首款油電混合動力車款，並且從2024年起全面轉向全電車款發展。

Stephan Winkelmann表示，目前已經提撥高達15億歐元資金啟動混合動力車款轉型計畫，預計在2025年至2029年期間全力布局全電驅動車款，而今年將會成為藍寶堅尼最後一年發展傳統內燃機車款，預計從2023年起推動旗下首款油電混合動力車款，並且在2024年全面投入全電驅動車款發展。

由於目前全球各地區政府機構已經提出終止銷售傳統燃油車款的計畫，因此發展全電驅動車款已經是勢在必行局面，包含通用、福特、福斯、本田、現代等傳統車廠都已經先後提出投入全電驅動車款發展目標，而超跑品牌如保時捷等也著手打造旗下電動車款，因此藍寶堅尼此次透露投入全電驅動車輛發展也因順應市場趨勢。

而從福斯集團執行長Herbert Diess近期受訪時表示，目前市場已經有越來越多人關注電動車發展，進而降低傳統燃油市場發展規模。此外，從目前有更多新興業者加入電動車發展行列，更加速電動車產業發展規模，同時也讓電動車使用更加普及化。

不過，由於整體市場仍以傳統燃油車使用居多，加上電動車整體造價依然偏高，而市場充電站等配套措施，以及電池等設計仍有改進空間，因此目前仍有不少人對電動車應用發展持觀望態度。但隨著傳統燃油車將逐漸淘汰，勢必將使電動車更全面發展，同時在相關配套措施逐漸完善之下，預期也將使電動車造價更為親民，藉此逐漸成為市場主流使用車款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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