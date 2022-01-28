快訊

台中國泰世華大甲分行員工家屬確診 員工全居家隔離

黃曉明、Angelababy官宣離婚！6年婚擁1子畫下句點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Sony以巨幅LED螢幕與天頂搭建虛擬佈景 「清澄白河Base」工作室

聯合新聞網 / 楊又肇

如同光影魔幻工業ILM透過巨幅LED螢幕與天頂搭建虛擬佈景，藉此對應各類場景拍攝需求，Sony稍早也在日本設置虛擬製作工作室「清澄白河Base」，透過旗下Crystal LED B系列模組化顯示器打造巨幅螢幕佈景設備，藉由虛實整合方式更快完成影片拍攝。

「清澄白河Base」採用Crystal LED B系列模組化顯示器組成的巨幅螢幕，尺寸為15.2公尺 x 5.4公尺，並且對應9600 x 3456解析度，LED畫素點距為1.58mm，本身以曲面形式構成，以利拍攝取景。至於天頂部分則以7公尺 x 7公尺、1008 x 1008解析度構成，藉此形成頂部背景，或是作為頂部環境光源使用。

此外，螢幕外觀更加上抗反光的低反射材質，避免在拍攝過程出現不正常反光情況，同時也會配合軟體讓螢幕畫面顯示與攝影機拍攝同步，避免在拍攝過程出現影像噪點，或是因為畫面更新率不同影響拍攝。

虛擬製作工作室佔地面積達760平方公尺，並且使用Sony電影級Venice 2專業攝影機系統進行拍攝，可對應8.6K影像解析度與高廣色域色彩表現，同時也能結合Crystal LED模組化顯示器顯示效果拍攝擬真環境背景，藉此對應電影、電視劇、音樂MV，或是各類廣告內容拍攝需求，例如Sony Music發行、傑尼斯事務所所屬6人男團SixTONES新MV內容，便確定會以此虛擬製作工作室進行拍攝。

目前類似拍攝模式已經相當普及，主要是能透過虛擬佈景方式取代傳統建造真實背景，藉此減少拍攝成本支出，同時也能因應需求快速做背景調整，甚至也能呈現過往真實佈景難以呈現拍攝效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

白河

延伸閱讀

北捷數位列車安裝新顯示器 可知乘車時間、出口位置

Sony正在尋求技術合作夥伴 共同進軍電動車市場

Sony電動車項目負責人：計畫將車輛轉變成提供資訊與娛樂內容的移動平台

日本海外首發 夏普Mini LED液晶電視4月開賣

相關新聞

只有今天！燦坤「Apple Day」獨家優惠 11點門市、線上同步開跑

一年一度的燦坤「Apple Day」快閃登場！蘋果全系列商品下殺活動自1月28日早上11點於燦坤全台Apple專門店限時...

人工智慧情感怎運算？

知名認知學者及電腦科學家明斯基（Marvin Minsky）曾說過：「問題不在於具有智能的機器能不能擁有任何情緒，而是機器具有智能之後怎麼可能沒有情緒。」

懶人包／十個NFT必知術語！礦工費、鑄造、地板價、空投、白名單是什麼？

最近不管在哪都可以看到、聽到「NFT」這個字，我們先前寫過關於 NFT 的基本介紹，有讀過的人應該有些認識了。如果你對於 NFT 非常感興趣，非常想要試試身手，或者是朋友們都在聊，你也想多認識一點才好加入話題，那這幾個跟 NFT 有關的行話你一定要認識！

藍寶堅尼：今年最後一年銷售內燃機汽車，2024年全推電動車款

目前隸屬福斯旗下超跑品牌藍寶堅尼，稍早由執行長Stephan Winkelmann透露今年將是最後一年銷售內燃機車款，明年開始將推出藍寶堅尼品牌首款油電混合動力車款，並且從2024年起全面轉向全電車款發展。

窮到戶頭剩1美元！這對情侶靠發行鴨子NFT 6小時賺12萬美元

美國一對住在亞特蘭大的情侶，原本窮得帳戶只剩下1美元，但是卻推出了卡通鴨NFT（Dastardly Ducks），在6小時內賺了近12萬美元...

Sony將以Dream遊戲開發工具拍攝電影《A Winter’s Journey》改編作品

Sony旗下負責發行文藝片及獨立製片內容的Sony Pictures Classics，近期取得以著名音樂家舒伯特 (Franz Schubert)以德國詩人威廉·米勒 (Wilhelm Müller)詩篇《冬之旅》 (Winterreise)所寫成樂曲為基礎，進行拍攝的電影《A Winter’s Journey》改編製作權，其中將採用Dreams開發工具進行製作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。