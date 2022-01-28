Sony以巨幅LED螢幕與天頂搭建虛擬佈景 「清澄白河Base」工作室

如同光影魔幻工業ILM透過巨幅LED螢幕與天頂搭建虛擬佈景，藉此對應各類場景拍攝需求，Sony稍早也在日本設置虛擬製作工作室「清澄白河Base」，透過旗下Crystal LED B系列模組化顯示器打造巨幅螢幕佈景設備，藉由虛實整合方式更快完成影片拍攝。

「清澄白河Base」採用Crystal LED B系列模組化顯示器組成的巨幅螢幕，尺寸為15.2公尺 x 5.4公尺，並且對應9600 x 3456解析度，LED畫素點距為1.58mm，本身以曲面形式構成，以利拍攝取景。至於天頂部分則以7公尺 x 7公尺、1008 x 1008解析度構成，藉此形成頂部背景，或是作為頂部環境光源使用。

此外，螢幕外觀更加上抗反光的低反射材質，避免在拍攝過程出現不正常反光情況，同時也會配合軟體讓螢幕畫面顯示與攝影機拍攝同步，避免在拍攝過程出現影像噪點，或是因為畫面更新率不同影響拍攝。

虛擬製作工作室佔地面積達760平方公尺，並且使用Sony電影級Venice 2專業攝影機系統進行拍攝，可對應8.6K影像解析度與高廣色域色彩表現，同時也能結合Crystal LED模組化顯示器顯示效果拍攝擬真環境背景，藉此對應電影、電視劇、音樂MV，或是各類廣告內容拍攝需求，例如Sony Music發行、傑尼斯事務所所屬6人男團SixTONES新MV內容，便確定會以此虛擬製作工作室進行拍攝。

目前類似拍攝模式已經相當普及，主要是能透過虛擬佈景方式取代傳統建造真實背景，藉此減少拍攝成本支出，同時也能因應需求快速做背景調整，甚至也能呈現過往真實佈景難以呈現拍攝效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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