Sony將以Dream遊戲開發工具拍攝電影《A Winter’s Journey》改編作品

Sony旗下負責發行文藝片及獨立製片內容的Sony Pictures Classics，近期取得以著名音樂家舒伯特 (Franz Schubert)以德國詩人威廉·米勒 (Wilhelm Müller)詩篇《冬之旅》 (Winterreise)所寫成樂曲為基礎，進行拍攝的電影《A Winter’s Journey》改編製作權，其中將採用Dreams開發工具進行製作。

Dreams原本是《小小大星球》 (LittleBigPlanet)開發商Media Molecule工作室所製作遊戲開發工具，而隨著Media Molecule由Sony收購，並且併入PlayStaton全球遊戲工作室，也使得Dreams成為Sony旗下資產。

而Dreams當時除了用於遊戲製作，更可應用在電影等內容創作，因此藉由此項開發工具拍攝電影《A Winter’s Journey》改編作品，顯然也十分洽當。

在目前越來越多遊戲內容幾乎與電影呈現效果相當，加上越來越多電影內容其實也開始採用遊戲開發工具製作，例如不少電影特效就是透過Unreal Engine，或是透過Unity進行製作，因此以Dreams來製作電影似乎也不為過。

目前僅確認《A Winter’s Journey》改編作品將由曾演出《危險關係》、《在火線》、《鐵面人》、《換命慌言》、《變腦》和《即刻毀滅》等電影作品的John Malkovich，以及在《哈利波特》系列電影、《決戰時刻》、美國電視影集《龍爭虎鬥》等作品演出反派角色的Jason Isaacs演出，並且在波蘭弗羅茨瓦夫 (Wrocław)進行拍攝，但尚未確認電影正式上映時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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