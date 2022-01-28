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英國司法機關建議 自駕車事故不由車內駕駛承擔責任

聯合新聞網 / 楊又肇

英國法律監管機構提議，針對自動駕駛車輛發生交通事故時，將不是由車內駕駛承擔法律責任，而是由打造自動駕駛技術的企業，或是製作自動駕駛車輛的業者負責。

在英格蘭及威爾斯法律委員會，以及英格蘭法律委員會的看法中，若自動駕駛車輛因為系統誤判導致超速、誤闖紅燈，或是發生交通事故，責任不應該由駕駛承擔，藉此讓研發自動駕駛技術的業者，以及製作自動駕駛車輛的車廠能更盡責地避免此類問題產生。

但車內駕駛依然需要維持隨時留意前方路況、不做任何影響自動駕駛行為，同時也需要針對手動駕駛時造成事故，或是未繫安全帶、申辦車輛保險等情況負責。

由於自動駕駛技術未來將改變諸多產業應用發展，同時預期能讓交通變得更安全、更有效率，因此英國政府過去以來始終鼓勵投入此類技術發展。而提議由業者或車廠承擔自動駕駛車輛誤判造成事故責任，則是更希望業者及車廠能確保自動駕駛車輛使用安全無慮，藉此增加民眾對於此類技術發展的接受度。

不過，目前全自動駕駛車輛尚未在英國境內獲准上路，去年則是允許可在高速公路上開啟車輛輔助駕駛功能，透過自動判斷車道方向、與前車保持距離等方式，讓駕駛能在車流較多情況下，更輕鬆地駕駛車輛，但車速不得超過每小時37英哩，亦即每小時約60公里的車速。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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