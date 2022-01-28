快訊

台中國泰世華大甲分行員工家屬確診 員工全居家隔離

黃曉明、Angelababy官宣離婚！6年婚擁1子畫下句點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Windows 11將可使用安卓平台App 微軟2月公開測試

聯合新聞網 / 楊又肇

去年已經在美國地區測試於Windows 11內執行Android平台App功能，微軟稍早宣布將在2月推出此項功能公開預覽版本，讓更多使用者能加入測試。此外，微軟也將針對Windows 11工作列重新調整，並且推出重新設計的記事本與多媒體播放器。

微軟執行副總裁暨產品長Panos Panay再次說明，目前Windows作業系統已經在14億台裝置上運行，同時也反應PC裝置在疫情影響下仍有顯著需求成長，更認為混合使用模式將成為接下來的趨勢，同時工作、學習與生活娛樂也將有不同形式呈現，而使用者必須習慣此類改變，而Windows 11便是因應這樣的趨勢所打造，並且隨著持續更新滿足使用需求。

在接下來即將以公開預覽形式提供的Android平台App使用功能，預期將成為Windows 11重大改變項目，但依然會以透過與亞馬遜合作其Appstore形式安裝App，因此實際可使用數量相對有限，同時微軟目前仍不開放使用者自行以APK檔案形式安裝App，但坊間已經有不少第三方服務已經可以讓使用者安裝使用Google Play Store上的App，只是這樣的方式仍不被微軟認可。

目前微軟並未透露在Windows 11上的Android平台App使用功能，預計何時成為正式功能項目，可能會視此次公開預覽測試結果而定。

此外，微軟也計畫更新Windows 11的工作列功能，其中包含加入快速調整麥克風靜音，以及在第二組螢幕上顯示時鐘，同時也將提供重新設計的記事本與多媒體播放器，使其更貼近Windows 11介面設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

微軟宣布Windows作業系統 每月活躍用戶超過14億人

微軟上季營收大躍進

奪美軍220億美元合約的微軟AR眼鏡 還不能投入作戰

痛批微軟鉅額收購動視暴雪 世銀總裁：資金配置有問題

相關新聞

只有今天！燦坤「Apple Day」獨家優惠 11點門市、線上同步開跑

一年一度的燦坤「Apple Day」快閃登場！蘋果全系列商品下殺活動自1月28日早上11點於燦坤全台Apple專門店限時...

人工智慧情感怎運算？

知名認知學者及電腦科學家明斯基（Marvin Minsky）曾說過：「問題不在於具有智能的機器能不能擁有任何情緒，而是機器具有智能之後怎麼可能沒有情緒。」

懶人包／十個NFT必知術語！礦工費、鑄造、地板價、空投、白名單是什麼？

最近不管在哪都可以看到、聽到「NFT」這個字，我們先前寫過關於 NFT 的基本介紹，有讀過的人應該有些認識了。如果你對於 NFT 非常感興趣，非常想要試試身手，或者是朋友們都在聊，你也想多認識一點才好加入話題，那這幾個跟 NFT 有關的行話你一定要認識！

藍寶堅尼：今年最後一年銷售內燃機汽車，2024年全推電動車款

目前隸屬福斯旗下超跑品牌藍寶堅尼，稍早由執行長Stephan Winkelmann透露今年將是最後一年銷售內燃機車款，明年開始將推出藍寶堅尼品牌首款油電混合動力車款，並且從2024年起全面轉向全電車款發展。

窮到戶頭剩1美元！這對情侶靠發行鴨子NFT 6小時賺12萬美元

美國一對住在亞特蘭大的情侶，原本窮得帳戶只剩下1美元，但是卻推出了卡通鴨NFT（Dastardly Ducks），在6小時內賺了近12萬美元...

Sony將以Dream遊戲開發工具拍攝電影《A Winter’s Journey》改編作品

Sony旗下負責發行文藝片及獨立製片內容的Sony Pictures Classics，近期取得以著名音樂家舒伯特 (Franz Schubert)以德國詩人威廉·米勒 (Wilhelm Müller)詩篇《冬之旅》 (Winterreise)所寫成樂曲為基礎，進行拍攝的電影《A Winter’s Journey》改編製作權，其中將採用Dreams開發工具進行製作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。