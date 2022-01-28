Windows 11將可使用安卓平台App 微軟2月公開測試

去年已經在美國地區測試於Windows 11內執行Android平台App功能，微軟稍早宣布將在2月推出此項功能公開預覽版本，讓更多使用者能加入測試。此外，微軟也將針對Windows 11工作列重新調整，並且推出重新設計的記事本與多媒體播放器。

微軟執行副總裁暨產品長Panos Panay再次說明，目前Windows作業系統已經在14億台裝置上運行，同時也反應PC裝置在疫情影響下仍有顯著需求成長，更認為混合使用模式將成為接下來的趨勢，同時工作、學習與生活娛樂也將有不同形式呈現，而使用者必須習慣此類改變，而Windows 11便是因應這樣的趨勢所打造，並且隨著持續更新滿足使用需求。

在接下來即將以公開預覽形式提供的Android平台App使用功能，預期將成為Windows 11重大改變項目，但依然會以透過與亞馬遜合作其Appstore形式安裝App，因此實際可使用數量相對有限，同時微軟目前仍不開放使用者自行以APK檔案形式安裝App，但坊間已經有不少第三方服務已經可以讓使用者安裝使用Google Play Store上的App，只是這樣的方式仍不被微軟認可。

目前微軟並未透露在Windows 11上的Android平台App使用功能，預計何時成為正式功能項目，可能會視此次公開預覽測試結果而定。

此外，微軟也計畫更新Windows 11的工作列功能，其中包含加入快速調整麥克風靜音，以及在第二組螢幕上顯示時鐘，同時也將提供重新設計的記事本與多媒體播放器，使其更貼近Windows 11介面設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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