特斯拉說明電動貨卡CyberTruck產能獲得改善，但會先提高Model Y產能

Tesla公布2021財年第四季財報，以及全年財報結果，其中第四季營收達177.19億美元，相比去年同期107.44億美元成長達65%，淨利則達23.43億美元，比起去年同期達2.96億美元大幅成長。至於2021財年全年營收達538.23億美元，相比去年同期為315.36億美元增長71%，其中車輛銷售總營收達472.32億美元，相比去年為272.36億美元的情況增73%。

對於接下來的發展展望，Tesla預期未來幾年內將使每年交車量成長幅度可達50%，但依然取決公司設備生產能力，以及營運效率與供應鏈運作狀況，目前Tesla仍受到元件等供應不穩定影響，使得旗下工廠在過去連續幾季內出現產能不足情形，同時預期今年內依然會面臨供應不穩定影響。

不過，Tesla也強調目前公司有足夠流動資金用於未來產品規劃，以及長期產能擴張等發展，同時也說明未來將持續透過創新方式降低製造與營運成本，藉此讓軟硬體相關利潤得以增加。

而Tesla也說明其電動貨卡CyberTruck產能已經獲得改善，預計透過位於德州奧斯汀的工廠生產，但預期會先安排提高Model Y車款產能。

此外，Tesla在此次財報中也說明，第四季內的車輛產品總產量為30萬5840輛，相比去年同期的17萬9757輛成長70%，同時也比第三季達23萬7823輛增加許多，而總交車量則達30萬8650輛，相比去年同期達18萬667輛約增加71%，而前一季的總交車量則是24萬1391輛。

依照車款區分的話，Model S及Model X總產量為1萬3109輛，相比去年同期的1萬6097輛下降19%，而前一季產量總計為8941輛，至於交車量則達1萬1766輛，相比去年同期為1萬8966輛下降38%，而前一季的交車量則是9289輛。

Model 3的產量達29萬2731輛，相比去年同期達16萬3660輛增加79%，而前一季的產量則是22萬8882輛，至於交車量則達29萬6884輛，相比去年同期的16萬1701輛增加84%，前一季交車量則達23萬2102輛。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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