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暴雪娛樂總裁透露 魔獸世界、鬥陣特攻及暗黑破壞神將公布更新消息

聯合新聞網 / 楊又肇

稍早透露將打造全新遊戲作品，並且對外招募技術人才消息後，暴雪娛樂總裁Mike Ybarra稍早於Twitter頁面回應表示，包含《魔獸世界》與《鬥陣特攻》，以及《暗黑破壞神》都會在近期公布作品更新消息。

不過，暴雪娛樂先前已經確認今年不會舉辦BlizzConline活動，因此新作消息有可能會直接透過官網等形式更新，或是藉由特定形式對外公布。

由於先前內部職場不平等歧視、性騷擾等問題影響，使得暴雪娛樂旗下遊戲作品更新進度未能趕上預期，而《鬥陣特攻2》與《暗黑破壞神4》推行時間也一再延後，因此引發不少玩家不滿。而此次Mike Ybarra出面回應，或許將能加強玩家信心，避免遊戲棄玩現象持續擴大。

至於在母公司動視暴雪由微軟以687億美元收購後，暴雪娛樂也將成為微軟一部分，因此市場預期將有機會大幅改善暴雪娛樂纏身許久的企業文化，藉此讓旗下遊戲作品能更穩定更新，甚至藉由全新推出遊戲作品吸引更多玩家支持。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 性騷擾 職場

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