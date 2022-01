暴雪娛樂總裁透露 魔獸世界、鬥陣特攻及暗黑破壞神將公布更新消息

稍早透露將打造全新遊戲作品,並且對外招募技術人才消息後,暴雪娛樂總裁Mike Ybarra稍早於Twitter頁面回應表示,包含《魔獸世界》與《鬥陣特攻》,以及《暗黑破壞神》都會在近期公布作品更新消息。

不過,暴雪娛樂先前已經確認今年不會舉辦BlizzConline活動,因此新作消息有可能會直接透過官網等形式更新,或是藉由特定形式對外公布。

由於先前內部職場不平等歧視、性騷擾等問題影響,使得暴雪娛樂旗下遊戲作品更新進度未能趕上預期,而《鬥陣特攻2》與《暗黑破壞神4》推行時間也一再延後,因此引發不少玩家不滿。而此次Mike Ybarra出面回應,或許將能加強玩家信心,避免遊戲棄玩現象持續擴大。

至於在母公司動視暴雪由微軟以687億美元收購後,暴雪娛樂也將成為微軟一部分,因此市場預期將有機會大幅改善暴雪娛樂纏身許久的企業文化,藉此讓旗下遊戲作品能更穩定更新,甚至藉由全新推出遊戲作品吸引更多玩家支持。

Blizzard is a big studio and we have talented and growing teams supporting live games as well. Over the coming weeks, you'll be hearing more on that from Warcraft and Overwatch. Diablo will follow. Stay tuned!