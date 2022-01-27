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窮到戶頭剩1美元！這對情侶靠發行鴨子NFT 6小時賺12萬美元

商業周刊 / 邱韞蓁
NFT項目Dastardly Ducks。 (來源：OpenSea)
NFT項目Dastardly Ducks。 (來源：OpenSea)

摘要

1. 美國一對住在亞特蘭大的情侶，原本窮得帳戶只剩下1美元，但是卻推出了卡通鴨NFT（Dastardly Ducks），在6小時內賺了近12萬美元，讓房子免於法拍一命。

2. 兩人從學習程式語言Solidity、設計鴨子圖案，到最後成功推出並賣出，過程只花了短短2周，因此吸引其他人也想加入NFT領域。

3. 社群軟體Discord上，甚至有許多NFT買家在詢問，要如何買到兩人的鴨子「在真實世界中產出的鴨蛋」，另類地助攻他們實現擴大養鴨的夢想。

美國一對住在亞特蘭大的情侶梅爾徹（Thorne Melcher）和馬塞爾懷特（Mandy Musselwhite），原本因為疫情失業，帳戶窮得只剩下1美元，但是卻靠著NFT（非同質化代幣）成功翻身，在6小時內賺了近12萬美元（約合新台幣333萬元）！

瀕臨破產，卻一夕再起的戲劇化過程，吸引美國媒體《CNBC》採訪報導。《CNBC》指出，入不敷出的生活讓他們拖欠抵押貸款，25歲的馬塞爾懷特意識到：「我知道我們必須做些什麼；我們真的不想失去這個房子，我們愛這裡。」

創作者：「彷彿兩周內就成立一間新創、賣出產品。」

喜愛鴨子與鵝等動物的他們，決定要搭上金融界最新潮流，並乾脆以鴨子為主角，創作了卡通鴨NFT——Dastardly Ducks，把鴨子帶進元宇宙。今（2022）年1月初，他們開始投入研究NFT，並在1月19日開賣。梅爾徹形容，「這就像是我們在短短2周內，不僅成立了一個新創公司，還包含構思到發行，賣出了第一個產品。」

梅爾徹的本業為工程師，她在NFT領域專家的指導下，學會程式語言Solidity，這是以太坊（Ethereum）指定用於智能合約（Smart Contracts，指區塊鏈中一種制訂合約時所用的特殊協議）開發的程式語言；馬塞爾懷特則是繪圖師，她設計了每一隻NFT鴨子，最後Dastardly Ducks系列共有1萬隻卡通鴨，以100種以上不同特徵隨機組合而成。

在發行之前，他們收到批評，指NFT在創造過程中耗能，會傷害環境。因此，為了盡可能達到永續目標，梅爾徹和馬塞爾懷特把智能合約編碼為非常適合批量鑄造（batch mint），買家付一次類似手續費的礦工費（Gas），就能鑄造12個NFT，耗能比逐一鑄造還低，也降低購買成本。而這種創新的鑄造標準，與另一NFT項目Azuki的執行方法相契合，《CNBC》寫道，這因此吸來Azuki的關注與贊助。

不過，即便降低了購買手續費，Dastardly Ducks還是不會很貴，每個NFT售價約15美元，一次賣12個則是120美元。就算沒有精細的設計，實惠的價格也讓這系列鴨子NFT成功獲得買家青睞。目前，Dastardly Ducks在全球最大NFT交易平台Opensea的二級市場總交易量約為6,354美元。

從NFT的虛擬鴨子，到現實中的鴨蛋

這對情侶，後來繳了抵押貸款支票，他們的故事還影響了其他人。Dastardly Ducks推出後，梅爾徹告訴《CNBC》：「突然很多人都想加入我們的NFT團隊，包含想跟我一起當Solidity工程師，或是跟馬塞爾懷特一起以繪圖師身分工作。」

此外，社群軟體Discord上，也有許多NFT買家在詢問，要如何買到兩人「在真實世界中的鴨蛋」。因為現實中，他們真的養了6隻鴨子！進軍NFT市場，本來只是為了拯救房子與農場，沒想到甚至可以藉此擴大養鴨規模，達成把「對鴨的熱愛」發揚光大的願望。

NFT正夯，靠這一夕致富的新聞層出不窮，雖然仍藏有極大風險，但這確實為梅爾徹和馬塞爾懷特等人，帶來了意想不到的人生希望。

參考來源：CNBCsmol farm gazetteDastardly Ducks

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