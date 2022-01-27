遠傳電信攜手Ericsson展示5G網路切片技術應用，將在MWC 2022展期秀肌肉

在接下來即將以實體活動形式於西班牙巴塞隆納舉辦的MWC 2022中，遠傳電信確認將與Ericsson合作展示全球第一個以5G獨立組網多切片測試，藉此展示5G網路真正高速、低延遲連接使用特性。

依照Ericsson先前分享數據，預計在2027年時，約62%的智慧手機流量來自5G網路，並且將覆蓋全球約75%人口，意味現行5G網路技術發展仍有更多開發潛力。

除了目前以4G LTE網路技術為基礎，搭配載波聚合以非獨立組網方式讓網路傳輸速度提昇，接下來的5G網路技術將聚焦在獨立組網形式，進而可發揮更高速、低延遲使用特性，藉此對應更多元5G網路應用發展。

基於應用的客製化網路 推動5G新興商機

而遠傳電信去年底與Ericsson完成全球第一個5G獨立組網多切片測試，並且在多網路切片測試中，於網路服務端與搭載Android 12版本作業系統的Pixel手機端導入新功能 ─ 「使用者路由選取策略」 (URSP,UE route selection policy)，讓手機端和app能存取多個使用者設定檔 (user profile)，並且對應不同網路切片服務。

例如，使用者能在同一支手機藉由網路連接個人生活經常使用服務，亦可透過網路連接工作所需應用服務、資料，但可透過網路切片技術確保不同使用情況下，能獲得足夠連接資源，藉此發揮更好網路連接使用體驗。

網路切片技術結合使用者路由選取策略的應用模式，將可針對特定網路使用場景，例如遠距工作、視訊會議、遊戲等消費者使用模式，將網路連接資源「切割」成多個切片，讓每一個使用服務都能獲得所需網路傳輸量、延遲性或安全性等，並且對應不同連接優先順序或路由連接規則，甚至可透過電信業者服務端配置，讓使用者可透過相同手機等連接裝置同時連結不同的網路切片環境。

在此項技術應用下，服務供應商將能擁有更多的服務佈署彈性，其中包含針對更多使用情境提供客製化網路應用服務，確保該情境下能讓使用者獲得足夠網路連結資源，藉此提供更好的服務品質。同時，客製化的層次不僅侷限在單一使用者和裝置，更可套用在app服務，藉此推動更多服務創新機會。

藉由QoS (服務品質)佈署原則打造對應消費者及企業應用的5G網路服務，將能透過連接使用體驗差異化，催生5G網路殺手級應用項目，藉此翻轉過往4G網路佈署方式，推動更多創新服務與商業模式。

▲遠傳電信過去以來持續與Ericsson在網路技術維持深度合作

5G發展下一階段：擴大產業生態系、高效網路

遠傳電信預期網路切片技術將能在2022年底於台灣市場順利商用，藉此持續開發不同使用案例，並且探索全新商業模式。而此項技術將先從企業端應用開發，並且透過與不同企業夥伴持續合作，藉此擴大5G網路應用生態系。

而針對5G網路未來應用發展，遠傳電信更看好消費端的虛擬實境與雲端遊戲發展，在企業端則提供公網和企業專網等多元選擇，並且聚焦智慧製造、智慧醫療、智慧城市等領域發展機會。在持續與Ericsson共同發展網路切片等新技術，遠傳電信預期將能持續讓用戶網路體驗最佳化，並且持續探索5G網路應用新興商機。

掌握前瞻技術、持續優化網路成為領先關鍵

5G網路在台灣正式開台運作近一年半以來，5G網路連接品質與速度一直維持在全球前段排名，其中主要充分利用技術優勢站上世界級水準，例如遠傳電信與Ericsson合作，藉由人工智慧大數據分析進行「基地台選址」，使每一座基地台連線效益最大化，同時搭配Ericsson的「動態4G/5G跨頻共享」技術，讓遠傳電信在去年5G基地台剛建設8000餘站時，隨即獲得國際網路調查權威Opensignal認證「5G下載速度」、「5G上傳速度」、「5G影音體驗」三項世界第一，甚至在去年12月公布的Opensignal《台灣5G使用者體驗報告》中的「5G可用率」、「5G可及率」指標項目獲得全台第一表現。

而在5G網路技術重心將轉移至獨立組網發展模式，是否能持續秀肌肉、拿出硬底技術實力，顯然就能在5G網路用轉型浪潮搶得市場先機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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