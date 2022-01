開啟第一槍！聯想宣布取消參與MWC 2022實體展會活動

稍早藉由官方Twitter公布消息,聯想確認將取消參與MWC 2022實體展會活動,全面改以線上形式呈現。

依照聯想說明,主因考量目前疫情仍有極大不確定因素,基於考量參展人員健康安全,因此決定取消全面改以線上形式呈現,僅以線上形式呈現展出內容。

而目前MWC 2022主辦單位GSMA仍計畫在2月28日至3月3日期間舉辦實體展會活動,地點將選在西班牙巴塞隆納Fira Gran Via。至於對於聯想宣布取消參與實體展會活動,GSMA則表示遺憾,但尊重其參展意願與最終決定。

除了聯想宣布取消參加,現階段暫時還沒有其他業者傳出是否取消參加此次MWC 2022的消息,目前包含三星、Nokia、華為、小米及OPPO依然維持既定參展計畫,但也有可能隨著展期將近,或許會有臨時調整情況。

GSMA在去年6月就已經恢復在西班牙以實體展會形式舉辦MWC 2021,但相比過往通常吸引超過10萬人以上參展規模,顯然仍大幅受到疫情影響,使得此次實際參展人數明顯縮減。

MWC UPDATE: Due to the ongoing trends surrounding COVID, Lenovo’s activation at MWC 2022 will be fully virtual.