報導指出Meta計畫出售其加密貨幣業務Diem股權

在負責加密貨幣業務的David Marcus離開之後，Meta似乎有意將加密貨幣業務Diem持有股權出售。

目前Meta約持有Diem業務股權約三分之一比重，其餘股權則由加入聯盟成員共同持有，若Meta決定將Diem業務股權全數讓出，代表未來Diem將由後續接手人繼續推動，或是可能面臨解散。

彭博新聞報導指稱，Meta目前已經與銀行業者進行洽談，預計對外出售其加密貨幣業務Diem股權，並且構思相關工程人員後續安置方案，藉此退出原本布局的加密貨幣市場。

Meta是在2019年時提出Libra加密貨幣項目，希望透過加密貨幣改革全球金融服務，並且與數十家業者建立合作關係，但隨著、全球各地監管機構均對此業務質疑，甚至認為可能破壞既有金融體系，因此反對Meta此項業務發展。

而在負責加密貨幣業務的David Marcus離開之後，更凸顯Meta此項加密貨幣業務發展面臨瓶頸，而持續面臨美國政府的壓力顯然更加速此業務走向終止發展命運。

不過，目前Meta、Diem方面均未對相關報導做出回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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