Google捨棄引發不少反彈的FloC演算法 改用Topics建構更不影響隱私的廣告模式

先前提出的新隱私演算法FloC引發不少反彈，並且引發被指控壟斷市場情況後，Google稍早宣布將取消發展此隱私演算法，將改以全新Topics演算法取代。

依照Google說明，Topics將會以使用者感興趣內容為基礎，並且以隱私沙盒 (privacy sandbox)形式打造的演算法，藉此在廣告投放效益與用戶隱私保護之間取得平衡。

在Topics演算法運作過程中，將使瀏覽器依照使用者瀏覽歷史內容，歸納可代表使用者個人感興趣內容，藉此建立適合使用者的廣告投放方式。而所有演算都會在使用者操作裝置上完成，不會涉及經手Google或其他服務所使用網路伺服器，意謂所有運算僅在裝置端的瀏覽器完成，不會將任何隱私數據回傳到Google或其他服務存放，同時代表使用者感興趣的「輪廓」，更僅只是依照使用者近期瀏覽內容所建構的動態模型，過一段時間就會隨著使用者瀏覽內容改變。

同時，Google強調不會將性別、種族等項目列為廣告投放參考項目，同時初期對應標示類型僅約300種，但日後會依照需求逐漸增加。

由於所有運算是在瀏覽器端完成，因此Google計畫在Chrome瀏覽器增加使用者能自訂廣告投放選項，讓使用者能自行決定希望看見哪些類型廣告內容，甚至刪除不喜歡的廣告主題。

Google預計很快就會在Chrome瀏覽器加入Topics技術應用，但其他瀏覽器是否也會支援Google此項隱私演算法，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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