北捷黑絲OL玩Cosplay？ 老司機見「這副眼鏡」秒懂：求上車

最近不管在哪都可以看到、聽到「NFT」這個字，我們先前寫過關於 NFT 的基本介紹，有讀過的人應該有些認識了。如果你對於 NFT 非常感興趣，非常想要試試身手，或者是朋友們都在聊，你也想多認識一點才好加入話題，那這幾個跟 NFT 有關的行話你一定要認識！

2022-01-26 15:19