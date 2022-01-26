懶人包／十個NFT必知術語！礦工費、鑄造、地板價、空投、白名單是什麼？

有人有在玩嗎

最近不管在哪都可以看到、聽到「NFT」這個字，我們先前寫過關於 NFT 的基本介紹，有讀過的人應該有些認識了。如果你對於 NFT 非常感興趣，非常想要試試身手，或者是朋友們都在聊，你也想多認識一點才好加入話題，那這幾個跟 NFT 有關的行話你一定要認識！

1.地板價 Floor Price

地板價指的是某一系列的 NFT 在交易市場中「最低」的入手價格，地板價如果越高，代表這系列 NFT 的價值越高。不過地板價是有可能會變動的，有些投資者會買一些處於地板價的 NFT，等著它在市場上漲價的機會。

2.鑄造 Mint

Mint 算是在貨幣圈最常看到的單字，它在 NFT 的交易市場中，指的是「鑄造」。當你在買一項數位作品時，這個作品需要先加入區塊練技術中來鑄造成 NFT，也因為 NFT 是區塊鏈技術下的產物，因此它也具備無法竄改的特性。在 NFT 交易平台上都能看到 Mint 按鍵，若喜歡就按下去吧！

3.銷毀 Burn

既然有鑄造，那當然會有銷毀，NFT 是以區塊煉技術所打造，不僅僅是個藝術品，要刪除它也需要透過「Burn」用區塊煉技術來銷毀。

4.礦工費 Gas

在購買 NFT 的時候，除了買產品要錢，你還需要付一筆購買的手續費，而這個手續費就稱作「礦工費」。之所以要支付礦工費，是因為當你購買 NFT 時，礦工會將這筆交易打包後放上區塊鏈，才算使交易完成。打包的過程會消耗區塊鏈的運算資源，因此才需要支付 Gas。

5.Gas War

礦工費並不是固定的，它會依照 NFT 受歡迎程度、價值的高低而有所變動。例如 A 產品很受歡迎，就會有很多人搶購，這時你就要比別人花更多的礦工費才能交易成功，這種情形就叫 Gas War。

圖／Pixabay

6.空投 Airdrop

如果你是很早期的 NFT 市場參與者，有可能會免費收到一些 NFT，而這種獎勵的機制就是 Airdrop。

7.PFP（Profile Picture）

不知道你有沒有發現，最近社群上有些人會把自己的大頭照換成類似卡通造型的圖片，而且都很潮。不只是 Twitter、Discord，IG 也有超多人在換，例如亞洲天王周杰倫就換上了 Phanta Bear NFT 當作大頭照。許多人會透過這樣的方式來展示自己的收藏（或炫耀財力？），且換上同系列 NFT 的人會有種我們是個 Team 的感覺，這就是 PFP 代表的意義。

8.白名單

有些 NFT 在發行之前，官方會提出白名單機制，只要完成官方設定的任務，像是加入 Discord 社群，或分享資訊給朋友等等，就能夠被加入白名單中。加入白名單的好處是，官方會讓這些人搶先購買 NFT，同時也會享有一些優勢或特殊的身分。

9.割韭菜

韭菜一詞我想大家應該不陌生 XD 韭菜本身是一種非常強韌的植物，只要澆水就能活得很好，就算菜農收割韭菜，沒幾天後它們又會長出來。交易市場中每天都會有新的散戶投入，隨著股價不斷上漲到一定的糕點，資深或大戶投資客就會大舉賣出，導致股市下跌，而虧損的就是這些新的散戶（韭菜）們。

10.10k Project

許多 NFT 會以 10k Project 的方式推出，指的就是有 10,000 個不同組合且獨一無二的設計。最知名的例子就是 CryptoPunks，每一枚都是一張像素點頭像而且沒有重複，總共有 10,000 個。

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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