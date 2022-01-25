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林秉樞握2女助理不雅照 逼迫P圖偽造文書恐嚇高嘉瑜

無名小卒男大生上傳百張自拍照到NFT販售 2周賺進2千6百萬

聯合新聞網 / 綜合報導
印尼男大生戈薩洛（Ghozali Ghozalo）將自己的近千張自拍照上傳到NFT交易平台。 圖擷自OpenSea
印尼男大生戈薩洛（Ghozali Ghozalo）將自己的近千張自拍照上傳到NFT交易平台。 圖擷自OpenSea

印尼男大生戈薩洛（Ghozali Ghozalo）將自己的自拍照上傳到NFT交易平台販售，沒想到竟真的有人願意掏錢購買，讓男大生一舉賺進超過台幣2千6百萬元。

現年22歲的印尼男大生戈薩洛因為課堂上的作業需要，每天都會在電腦前拍攝自拍照，5年來累積9百多張照片。由於接觸到NFT，便突發奇想將這9百多張自拍照上傳到全球最大的NFT交易平台，以一張價格3塊美金（約台幣83元）販售，原本他也不期待會有人願意出手購買。

印尼男大生戈薩洛（Ghozali Ghozalo）將自己的近千張自拍照上傳到NFT交易平台。 圖擷自OpenSea
印尼男大生戈薩洛（Ghozali Ghozalo）將自己的近千張自拍照上傳到NFT交易平台。 圖擷自OpenSea

沒想到他的照片被印度名廚珀諾莫（Arnold Poernomo）買下並在推特上分享，最後他的照片售價一路水漲船高，如今一張照片的地板價已來到0.21ETH（約台幣1萬4千元），從1月10日上架NFT至今，他至少累積賺進387ETH（約台幣2千6百萬元）。

雖然「一照成名」讓他賺進大把鈔票，但直到現在他仍不懂買家為什麼要買他的自拍照。

印尼 自拍 NFT

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