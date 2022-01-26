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HTC將以VIVEPORT打造NFT交易市集 初期將販售ACG主題數位收藏

聯合新聞網 / 楊又肇

HTC宣布以旗下虛擬實境應用商店與內容訂閱服務平台VIVEPORT打造NFT交易市集VIVE BYTES，預計在今年2月中正式上線，初期將以ACG主題如動漫、卡通和遊戲等內容提供NFT數位收藏交易，並且同步推出《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展的NFT數位收藏內容。

除了提供線上直購交易，HTC更計畫推出NFT盲盒機制，未來也會開放拍賣功能，讓使用者進行二級交易。而交易方式可以透過法定貨幣，或是主流加密貨幣支付，並且可串連MetaMask錢包，提供NFT商品加密安全性及付款便利性。

首波透過VIVE BYTES交易的NFT收藏內容，包含由日本知名畫家山本修的CAT ART作品，而「貓斯汀大教堂」穹頂畫創作NFT收藏內容也將加入一系列「收集解鎖NFT盲盒」特別活動，HTC將針對未來幾周內購買CAT ART NFT收藏內容的消費者，提供購買「限量版3D CAT ART模型NFT收藏」的優先資格。

目前《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展已經向全球開放全部七個主題館，預計持續展出至2022年5月31日，使用者可以透過KKTIX、udn售票網、HTC官網購票，並且透過手機、電腦、虛擬實境頭帶裝置等進入虛擬展館參觀，並且能在展期間以相同帳號不限次數、裝置登入觀看。

除了展示「貓斯汀大教堂」、「古典肖像貓」、「貓體之美」、「貓創空間」及「交流的貓藝術」展現中西合璧的喵畫世界的五個展館外，現在還新增「庶貓日常」和「貓藝術」在內的新展覽館。

而在透過VIVEPORT使用《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展的同時，亦可直接進入VIVE BYTES NFT交易市集，購買收集喜愛的CAT ART NFT收藏內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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