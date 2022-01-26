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美國公路安全保險協會計畫制訂全新安全評價等級 判斷車輛輔助駕駛系統是否安全

聯合新聞網 / 楊又肇

針對部分加入自動化輔助駕駛系統的車輛，美國公路安全保險協會 (IIHS)目前正著手制訂全新安全評價等級，預期會在今年內公佈完整細節，藉此讓消費者能更容易了解所購買車輛上的輔助駕駛系統是否足夠安全。

依照美國公路安全保險協會說明，目前並沒有充分證據顯示採用自動化輔助駕駛系統可明顯提昇車輛行駛安全。事實上，若駕駛過度信任車輛上的自動化系統，反而可能造成更大使用安全問題。

例如先前Tesla過度宣傳其駕駛輔助系統，讓許多人認為車輛可對應全自動駕駛使用模式，因此忽略應維持注意前方車況，甚至將雙手從方向盤完全移開，因此在車輛輔助駕駛系統產生誤判情況時，往往難以挽救，導致產生車輛碰撞等悲劇。

目前有越來越多車廠宣傳新款車輛搭載更聰明的輔助駕駛系統，標榜能使駕駛更安全使用車輛，因此也讓與多駕駛變得更依賴此類系統輔助功能，甚至過分相信系統判斷結果，反而造成更大安全問題，因此美國公路安全保險協會認為有必要針對車輛輔助駕駛系統制訂安全評價等級，以利駕駛判斷車輛所搭載輔助駕駛系統是否真正安全。

在美國公路安全保險協會規劃中，預期將以「良好」 (good)、「可接受」 (acceptable)、「差強人意」 (marginal)、「不佳」 (poor)四種等級劃分安全表現，其中評價項目包含車輛上所搭載感測元件、視訊鏡頭，以及軟硬體運作下的運算判斷效果，另外也包含輔助駕駛系統是否能判斷駕駛精神或操作狀態，並且能否適時提醒駕駛修正不良駕駛行為，或是可進一步限制車輛使用情況。

不過，美國公路安全保險協會也說明制訂安全評價等級，依然無法確保駕駛使用車輛時的安全，原因在於即便目前系統可以偵測駕駛是否維持雙眼注視前方，以及雙手是否維持放在方向盤上，或是出現精神不濟狀態，但仍有駕駛會選擇關閉此類功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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