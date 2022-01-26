快訊

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

民視主播與確診親戚近日才見面！侯友宜親曝最新狀況

歐盟通過數位服務法 將嚴格規範網路平台有害內容與廣告行為

聯合新聞網 / 楊又肇

歐盟議會近期以530票對78票通過《數位服務法》 (Digital Services Act)，將要求業者在服務平台強化規範有害內容與廣告行為，藉此保障一般人使用數位內容的權益。

此項新法將將更嚴格規範諸如Google、Facebook等大型網路服務平台，並且要求這些平台背後業者必須承擔更多責任與義務，不能僅以平台提供者身分規避責任。

歐盟議會表示，由於網路平台已經成為現代生活互動重要媒介，同時也帶來全新發展機會，但相對也產生更大問題與風險，因此希望能透過專法規範網路平台，確保一般人使用網路內容時的權益。

其中，新法將要求網路平台提供業者在收到非法內容投訴之後，必須立即採取行動，其中包含移除非法或有害內容，同時也必須確保網路平台銷售產品沒有問題。

而針對數位廣告內容也加上隱私保護規範，將讓使用者拒絕被廣告投放系統追蹤時，必須要能像最初同意追蹤個人隱私時一樣簡單。此外，一旦使用者不同意追蹤個人隱私數據時，平台推送廣告內容必須以隨機廣告內容取代目標式廣告。

在廣告內容部分，《數位服務法》還額外提及網路平台不得使用兒童等未成年用戶隱私投放目標式廣告，另外也禁止利用個人性向、宗教信仰與健康狀況等資料投放廣告。

另外，包含任何影響使用者原本意願的內容也將被禁止，例如必須同意接受郵件廣告，才能順利註冊成為會員，或是難以找到試用期結束後的取消訂閱選項等設計，都會是《數位服務法》規範禁止項目。

《數位服務法》預計最快會在明年開始實施，預期會讓平台業者從目前開始有足夠時間調整服務，以利符合新法規範項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 歐盟

延伸閱讀

制裁俄羅斯 美歐口徑一致

籲歐盟團結抗俄　烏克蘭總統：不會對俄國挑釁做出回應

烏克蘭緊張升高 北約派遣軍艦和軍機前往東歐

彭博：能源供應仰賴俄羅斯 歐盟難對俄國採取強硬立場

相關新聞

無名小卒男大生上傳百張自拍照到NFT販售 2周賺進2千6百萬

印尼男大生戈薩洛（Ghozali Ghozalo）將自己的自拍照上傳到NFT交易平台販售，沒想到竟真的有人願意掏錢購買，讓男大生一舉賺進超過台幣2千6百萬元。 現年22歲的印尼男大生戈薩洛因為課

iPhone微距攝影挑戰賽開跑 台灣達人首任評審

蘋果公司（Apple）宣布舉辦Shot on iPhone Challenge微距攝影挑戰賽，邀請iPhone 13 P...

HTC將以VIVEPORT打造NFT交易市集 初期將販售ACG主題數位收藏

HTC宣布以旗下虛擬實境應用商店與內容訂閱服務平台VIVEPORT打造NFT交易市集VIVE BYTES，預計在今年2月中正式上線，初期將以ACG主題如動漫、卡通和遊戲等內容提供NFT數位收藏交易，並且同步推出《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展的NFT數位收藏內容。

為吸引更多玩家 EA計畫將《戰地風雲2042》轉為免費遊玩形式

去年推出《戰地風雲2042》後，卻因為無法滿足玩家遊玩需求，甚至在Steam遊戲平台面臨最低分評價待遇，雖然DICE有意透過釋出更新修正遊戲問題，並且配合追加內容增加遊玩豐富度，藉此挽回玩家信心，但顯然玩家仍無法接受。因此，相關消息指稱發行商EA將有意讓《戰地風雲2042》轉為免費遊玩形式，藉此吸引更多玩家支持。

小島秀夫透露兩款作品正在開發中 並招募更多技術人員

小島秀夫日前在個人Twitter頁面透露，目前小島製作遊戲工作室已經著手準備一款大規模遊戲作品，以及另一款小規模遊戲作品，同時也將因應遊戲製作需求招募更多技術人員。

網易100%出資 前人中之龍工作室總監成立「名越Studio」

先前傳出由中國網易挖角，同時傳出已經在日本成立「名越Studio」 (Nagoshi Studio)遊戲工作室消息後，從稍早上線的官方網站資料證實「名越Studio」確實由前人中之龍工作室總監名越稔洋擔任社長，而董事會成原則包含先前同樣在SEGA任職，並且負責《人中之龍》系列作品的製作人佐藤大輔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。