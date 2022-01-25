2021年第四季度全球PC出貨量同比增長3.1% 達9030萬台

集微網消息，據Counterpoint的研究，2021年第四季度全球PC出貨量達到9030萬台，在2020年基數較高的情況下，同比增長勢頭保持在3.1%。零部件供應和物流方面的情況繼續改善，但步伐緩慢。2022年第一季度的出貨量預測仍然樂觀，主要是由於需求強勁和零部件供應改善。OEM方面和ODM方面也預計PC組件的壓力會有所緩解。

2021年第四季度，電源管理IC、Wi-Fi和I/O接口IC等最重要的PC組件供應缺口縮小。Counterpoint認為OEM和ODM都將繼續積累零部件庫存，以應對COVID-19帶來的不確定性。因此，由於供應積壓，Counterpoint認為PC出貨量不會有任何大的風險。

2021年第四季度全球PC出貨量（按供應商）



圖源：Counterpoint

聯想在2021年第四季度繼續以24%的份額引領全球PC市場，略低於2020年第四季度的份額，但2021年Q4仍然是其全年銷量的最高點，為2170萬台。在零部件短缺緩解的推動下，惠普以1%的同比增長佔據20.5%的份額。得益於其商業/高端產品戰略的強勁勢頭，戴爾在本季度實現了15%的同比增長。由於M1 Macbook的成功，蘋果在2021年第四季度的出貨量基本保持不變。另一方面，華碩在第四季度實現了個位數的同比增長，而宏碁則同比下降了個位數，市場份額分別為6.8%和6.7%。

圖源：Counterpoint



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