前蘋果車輛工程軟體負責人 跳槽Meta開發實境技術

過去曾在蘋果車輛產品發展項目擔任軟體工程開發負責人的Joe Bass，目前已經跳槽至Meta擔任混合實境技術項目管理總監。

除了Joe Bass，先前也有不少曾經在蘋果車輛產品發展項目任職的工程人員、負責人相繼離開，似乎讓蘋果此發展項目蒙上不少陰影。

不過，市場預期蘋果依然會對外公佈旗下車輛產品，並且依照原訂計畫投入發展，預期最快會在2025年以前完成，甚至可能會在今年對外宣布投入車輛產品發展消息，或是宣布與特定業者合作。

在先前消息中，蘋果可能會以虛擬視覺頭戴裝置，以及車輛產品作為下一個蘋果全新發展項目，同時也預期會成為現任執行長Tim Cook退休之前，作為指標性的蘋果新品。

以實際車輛運作模式來看，蘋果將以全自動駕駛形式打造車輛產品，同時從座位配置方式猜測，預期車輛可以對應前後向驅動模式，亦即車輛本身會聚焦在大眾運輸為主的使用需求，同時充電部分則預期會採用目前電動車通用的CCS (Combined Charging System)規格，似乎不會採用蘋果專用充電規格，以利此款車輛產品能在市場普及使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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