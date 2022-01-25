蘋果今年預期更新所有產品線 將創下新品數量記錄

彭博新聞記者Mark Gurman稍早透露，蘋果將在今年全面更新旗下產品線，預期將創下歷年推出新品數量記錄。

依照Mark Gurman說明，除了預計會在春季發表會公佈支援5G連網的第三款iPhone SE，以及更新款iPad Air，蘋果還可能更新換上新款入門定位的MacBook Pro 14，以及換上M2處理器的MacBook Air，蘋果在接下來的秋季發表會將公佈四款新iPhone機種，分別包含iPhone 14、iPhone 14‌ Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14‌ Pro Max，並且正式取消推出mini款式。

另外，蘋果也預期會在後續推出換上全新處理器，同時螢幕尺寸更大的iMac，並且公佈換上Apple Silicon處理器規格的全新Mac Pro，以及採用新款處理器的Mac mini。至於iPad機種方面，更預期更新兩款iPad Pro，以及標準款iPad，但是否跟進更新iPad mini則還無法確認。

而配件方面，則預期將公佈新款Apple Watfch series 8、第二款Apple Watch SE，以及先前有不少傳聞的強固型Apple Watch，此外也預期更新第二款AirPods Pro。

以目前消息顯示，蘋果預期會在今年將所有產品陣容全數更新，而接下來預期將會透露傳聞許久的虛擬視覺頭戴裝置，預期最快會在今年秋季對外公佈，但實際上市時間可能會延後至2023年。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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