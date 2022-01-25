Seagate在台引進Game Drive for Xbox–《最後一戰：無限》特別版外接式硬碟

Seagate去年配合微軟重點作品《最後一戰：無限》推出的主題造型外接式硬碟，目前已經引進台灣市場，分別提供2TB與5TB容量版本，建議售價則分別為新台幣2788元與4688元。

此款與微軟Xbox、343 Industries遊戲工作室共同合作的主題造型外接式硬碟，將率先透過巴哈姆特網站預購，預計會在今年上半年透過全台Seagate特定授權經銷通路銷售。

而此款Game Drive for Xbox–《最後一戰：無限》特別版外接式硬碟，在外觀印上《最後一戰》及代表人物士官長為發想的獨家插圖，並且加上可自訂LED燈光，藉此與Xbox Series X|S呼應，同時也能透過2TB或5TB儲存容量存放遊戲內容。

至於資料傳輸則是透過USB 3.2 Gen 1介面連接與供電，無須額外使用電源線即可驅動，同時硬碟也能輕易安裝，或是拆卸攜帶使用，並且提供三年Rescue Data Recovery Services，以及三年有限保固。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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