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網易100%出資 前人中之龍工作室總監成立「名越Studio」

聯合新聞網 / 楊又肇
▲名越Studio
▲名越Studio

先前傳出由中國網易挖角，同時傳出已經在日本成立「名越Studio」 (Nagoshi Studio)遊戲工作室消息後，從稍早上線的官方網站資料證實「名越Studio」確實由前人中之龍工作室總監名越稔洋擔任社長，而董事會成原則包含先前同樣在SEGA任職，並且負責《人中之龍》系列作品的製作人佐藤大輔。

而從目前公布資料顯示，「名越Studio」董事會成員包含網易戰略投資部徐東園等人，同時在公司簡介中更說明是由中國網易100%出資成立，間接證實日前傳聞網易挖角名越稔洋的消息。

▲名越Studio標誌
▲名越Studio標誌

從相關說明中，未來「名越Studio」將著眼佈局全球市場的消費級遊戲作品，同時也將鎖定高階作品市場需求打造內容，意味日後將持續打造3A等級遊戲作品吸引玩家青睞。

▲名越Studio社長名越稔洋
▲名越Studio社長名越稔洋

目前雖然尚未透露接下來預計打造作品細節，但名越稔洋表示希望藉由獨立，透過更具彈性的發展空間與良好遊戲開發環境，盡全力創造更符合玩家遊玩需求的遊戲作品。

目前「名越Studio」除了由名越稔洋擔任社長、佐藤大輔擔任董事，目前成員還包含美術設計細川一毅、安藤俊周、染屋直樹，以及包含程式設計師時枝浩司、遊戲設計師城﨑雅夫、工程師藤本光伯與總監潮田太一，同時目前也開始對外招募新成員。

▲名越Studio目前成員
▲名越Studio目前成員

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本

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