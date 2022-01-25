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為吸引更多玩家 EA計畫將《戰地風雲2042》轉為免費遊玩形式

聯合新聞網 / 楊又肇

去年推出《戰地風雲2042》後，卻因為無法滿足玩家遊玩需求，甚至在Steam遊戲平台面臨最低分評價待遇，雖然DICE有意透過釋出更新修正遊戲問題，並且配合追加內容增加遊玩豐富度，藉此挽回玩家信心，但顯然玩家仍無法接受。因此，相關消息指稱發行商EA將有意讓《戰地風雲2042》轉為免費遊玩形式，藉此吸引更多玩家支持。

類似作法，過去由KRAFTON打造的《絕地求生》 (PUBG,PlayerUnknown's Battlegrounds)一開始也是透過付費形式銷售，但在今年1月12日開始將PC與家用主機板本轉為基本免費遊玩，玩家可以額外購買Battleground Plus帳號，而過去付費購買遊戲的玩家也會自動升級帳號身分。

因此若《戰地風雲2042》跟進採用免費遊玩，並且透過額外付費升級帳號，或是購買下載內容等付費項目，將能吸引更多玩家支持。

而在先前說明中，EA執行長Laura Meile透露未來將打造《戰地風雲》宇宙，意味接下來將持續更新《戰地風雲2042》內容，還會有更多《戰地風雲》衍生作品問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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