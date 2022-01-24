Sony電動車項目負責人：計畫將車輛轉變成提供資訊與娛樂內容的移動平台

今年在CES 2022期間公布第二款概念電動車Vision-S 02，同時也確定成立名為Sony Mobility的獨立公司，藉此聚焦電子車輛產品之後。負責Sony電動車項目的集團資深總經理川西泉澄受訪時表示，計畫將車輛轉變成提供資訊與娛樂內容的移動平台。

依照川西泉澄的說法，將透過自動駕駛與5G連網技術，藉此讓車輛從傳統交通運輸工具變成娛樂空間，進而重塑整個汽車產業發展。

在此之前，川西泉澄曾負責帶領打造aibo寵物機器人的Sony人工智慧機器人部門，目前則是負責帶領Sony計畫作為全新搖錢樹的汽車平台發展。而依照川西泉澄的說法，Sony將會以更快速度推動汽車平台應用發展。

而如同Qualcomm、NVIDIA認為目前市場投入的智慧車輛設計，如同打造一款智慧型手機一樣，可以透過模組化形式讓車輛各部位強化發展，其中包含自動駕駛、車載平台，或是安全防護機制等設計，Sony方面也計畫將車輛平台以智慧型手機形式看待，並且藉由5G連網、人工智慧，以及Sony旗下影音、感測元件相關技術，讓車輛可以變得更具智慧，同時也能變成結合移動功能的訊息、娛樂使用平台。

雖然Sony並未說明是否透過新成立的獨立公司Sony Mobility銷售自有品牌車款產品，或是僅與業者合作擴大智慧車載等應用，但顯示Sony確實會在持續蓬勃發展的車輛市場投入發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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