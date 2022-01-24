查證效率不高？蘋果悄悄取消美國地區教育購機方案認證身分

先前蘋果開始加強教育購機方案身分驗證，要求所有以在學學生、教師，或是教育相關工作者購機者，都必須透過第三方驗證單位Unidays取得身分證明，才能以9折優惠購機。不過，目前蘋果稍早突然在美國地區取消加強身分驗證的要求，但仍維持每年僅能透過教育購機方案購買一定數量的蘋果產品限制。

目前還無法確認蘋果取消加強身分驗證的要求僅為暫時，或是全面取消此項要求 (台灣、英國官網還是會要求)，但使用者依然僅能透過單組帳號在一年內購買一台桌上型電腦、一台Mac mini、一台筆電、兩台iPad，以及兩款配件。

而此次取消透過第三方驗證單位Unidays取得身分證明，或許與藉由此方式驗證消費者是否符合購買身分資格的效率不高有關，同時透過限制單一帳號僅能在一年內購買一定數量的蘋果產品，可能相對能更有效率，藉此避免消費者透過教育購機方案取得蘋果產品，並且轉賣獲利。

不過，對於消費者希望藉由在學學生等身分取得教育版Apple Music訂閱方案的話，目前蘋果還是會要求嚴格的身分驗證。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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