DeepMind共同創辦人Mustafa Suleyman離開Google 加入風險投資公司

DeepMind共同創辦人Mustafa Suleyman目前已經離開Google，並且加入風險投資公司Greylock Partners。

在此之前，Mustafa Suleyman因其高壓管理方式引發DeepMind員工抱怨，因此在2019年被迫離開DeepMind，轉入Google體系擔任人工智慧產品及政策總裁，透過制訂人工智慧技術使用倫理，避免此類技術遭濫用。

不過，Mustafa Suleyman坦承Google在人工智慧技術道德倫理規範仍有改善空間，但確實嘗試透過不同監管方式、道德規範，以及不同類型研究，避免人工智慧技術被用於不當情況。

在2014年由Google以5億美元價格收購後，DeepMind始終嘗試與Google體系維持一定距離，其中包含透過組建獨立人工智慧倫理委員會，或是透過法律方式確保本身在Google體系內部獨立性，但成效微乎其微，後續更有不少Google員工反對公司將人工智慧技術應用在軍事領域，或是其他違反公司發展精神的場景。

DeepMind近年來在人工智慧技術應用，最令人深刻的應該就是以AlphaGo電腦系統順利擊敗南韓棋王，而後續藉由《星海爭霸II》訓練人工智慧系統，藉此讓電腦系統可模擬人腦視覺與判斷方式，透過反應速度必須更快的即時戰略遊戲讓人工智慧系統學習在每一個操作決策更快推論。

後續發展更以海馬記憶模式為設計，讓人工智慧可對應更深入推理運算，並且在2020年底推出能自主學習新規則的人工智慧MuZero，另外也以人工智慧技術解決50年以來困擾科學家的蛋白質折疊結構難題，更協助Google母公司Alphabet成立藥物研發公司Isomorphic Laboratories，藉由DeepMind人工智慧技術提供藥物相關分析模型，讓藥商能以此加快新藥研發速度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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